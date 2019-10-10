Пресс-марафон Зеленского. Онлайн трансляция

Сегодня Президент Владимир Зеленский, чтобы минимизировать риск получить серию неудобных вопросов, проведет пресс-марафон. Журналисты возмущены этим форматом, так как он позволит Зеленскому "спрятаться" от СМИ.

Согласно формату пресс-конференции, представители медиа будут задавать вопросы Зеленскому группами по 7-10 человек.

8:53 Креатив от команды президента понравился не всем. Многим журналистам это напомнило формат когда-то популярных телешоу.

Удивил журналистов и выбор места для пресс-марафона. По-видимому, тяга к шоу победила рационализм.

"В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня", - сказано в нем.

"Группы будут меняться каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации. Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с Президентом", - говорится в сообщении.

При этом марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса Президента.

Как сообщали Українськi Новини, при назначении спикером Зеленского Юлия Мендель пообещала, что на 100 дней президентства Зеленский даст пресс-конференцию.

Вместо этого Зеленский записал программу для канала "1+1", интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан, который сыграл премьер-министра в сериале "Слуга народа".

В сентябре Зеленский пообещал, что проведет полноценную пресс-конференцию для СМИ в октябре.

8:37 Офис президента аккредитовал более 300 журналистов для участия в пресс-марафоне Владимира Зеленского, который должен состояться в Kyiv Food Market. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на своей странице в Facebook. В комментариях к посту Мендель добавила, что в "списке есть абсолютно разные медиа".

"Не попали в список, только если предоставляли больше людей от редакции", – отметила пресс-секретарь.



