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10 октября 2019, четверг, 12:34 215
Президент 2019-10-10T12:34:33+03:00
Українські Новини
Шантажа не было: США не требовали расследовать дело сына Байдена для встречи с Трампом, - Зеленский

Шантажа не было: США не требовали расследовать дело сына Байдена для встречи с Трампом, - Зеленский

Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский отрицает выдвижение США условия расследования дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена для выделения 250 млн долларов финансовой поддержки Украины на усиление безопасности и для встречи с Президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"С оружием наши звонки (Зеленского с Трампом), эти истории с Burisma с оружием никак не связаны, это неправда", - заверил Президент. Он отметил, что США заблокировали программу военной помощи Украине еще в июле, до его телефонного разговора с Трампом 25 июля, и в этом разговоре они данную тему не поднимали.

Об указанной проблеме Зеленский узнал от министра обороны и хотел ее поднять на встрече с Трампом в Польше, и поскольку Президент США туда не приехал, поднял ее на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом 1 сентября и попросил повлиять на это.

Зеленский отметил, что впоследствии Америка разблокировала предоставление помощи Украине и решила дополнительно выделить еще 140 млн долларов помощи. "Поэтому шантажа не было. Это не было предметом разговора", - подчеркнул Зеленский.

Зеленкий считает хорошей его встречу с Трампом 25 сентября в Нью-Йорке, на которой он познакомил Трампа со своей командой и попросил сменить риторику об украинской власти как о коррупционерах и не связывать его команду с коррупционерами. Комментируя обнародование Администрацией Трампа стенограммы их разговора от 25 июля, Зеленский сказал, что даже не проверял, совпадают ли американские и украинские версии, выразив мнение, что они полностью совпадают.

Он также подчеркнул, что для его встречи с Трампом не было никаких предварительных условий. "Главные акценты - хотел поддержки со стороны США, не было никаких условий встречи, мы должны были наладить отношения, должна была быть первая встреча", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, по данным иностранных СМИ, имеющих информацию о переписке между представителями США и помощником Зеленского Андреем Ермаком, США выдвигали Украине условие расследования дела против сына бывшего вице-Президента США Байдена для организации официального визита Зеленского к Трампу в Вашингтон и передачи 250 млн долларов финансовой поддержки на усиление безопасности.

Ранее экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной.

Также в США рассекретили текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским. Кроме того, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля

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