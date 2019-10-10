подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 октября 2019, четверг, 10:55 35
Президент 2019-10-10T11:02:40+03:00
Українські Новини
Зеленский посоветовал жителям Донбасса разговаривать с телевизором

Зеленский посоветовал жителям Донбасса разговаривать с телевизором

Зеленский на пресс-марафоне. Фото: facebook Юлии Мендель
Зеленский на пресс-марафоне. Фото: facebook Юлии Мендель

Президент Владимир Зеленский советует жителям оккупированных территорий при просмотре российского телевидения не верить ему, как герой актера Сергея Светлакова в шоу "Наша Russia".

Об этом он сказал в ходе так называемого пресс-марафона, передают Українські Новини.

"С уважением к профессии журналистов, но никакое телевидение, никакие СМИ не должны на них влиять. Это могут сделать только они сами: переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты смотришь, то смотри как Светлаков. Он всегда разговаривал с телевидением. Тогда это тоже выход. Сиди, пока там нет наших каналов, и говори: "Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы и наша власть здесь появятся, скоро наши парни за нами вернутся", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что утром был на пробежке и хотел прибежать в спортивной форме на общение с журналистами на фудкорт Kyiv Food Market, но его отговорили.

Как сообщали Українські Новини, "Цензору" отказали в участии в пресс-марафоне Зеленского из-за "тайминга", но после звонка разрешили. Тем временем на пресс-марафон к Зеленскому аккредитировались больше 300 журналистов.

Больше новостей о: война на Донбассе Владимир Зеленский

Архив
Новости
Курс рубля взлетел в обменниках Киева 11:09
Азербайджанская Bakcell хочет купить украинский Vodafone 11:05
Зеленский про Порошенко и Путина. Пресс-марафон онлайн 11:02 Обновляется
Зеленский сказал, в чем единственная ошибка Порошенко 11:00
Зеленский посоветовал жителям Донбасса разговаривать с телевизором 10:55
больше новостей
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Совет предпринимателей при Кабмине призвал Президента ветировать законопроект №1049 из-за скандальной поправки 12:18 Документ
С Нового года штрафы за превышение скорости хотят изменить 14:25
В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала 06:30 Документ
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Суд обязал НАБУ расследовать возможное взяточничество, халатность, растрату госсредств и госизмену Порошенко 08:15
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok