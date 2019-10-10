Зеленский посоветовал жителям Донбасса разговаривать с телевизором

Президент Владимир Зеленский советует жителям оккупированных территорий при просмотре российского телевидения не верить ему, как герой актера Сергея Светлакова в шоу "Наша Russia".

Об этом он сказал в ходе так называемого пресс-марафона, передают Українські Новини.

"С уважением к профессии журналистов, но никакое телевидение, никакие СМИ не должны на них влиять. Это могут сделать только они сами: переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты смотришь, то смотри как Светлаков. Он всегда разговаривал с телевидением. Тогда это тоже выход. Сиди, пока там нет наших каналов, и говори: "Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы и наша власть здесь появятся, скоро наши парни за нами вернутся", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что утром был на пробежке и хотел прибежать в спортивной форме на общение с журналистами на фудкорт Kyiv Food Market, но его отговорили.

Как сообщали Українські Новини, "Цензору" отказали в участии в пресс-марафоне Зеленского из-за "тайминга", но после звонка разрешили. Тем временем на пресс-марафон к Зеленскому аккредитировались больше 300 журналистов.