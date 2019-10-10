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10 октября 2019, четверг, 16:52 159
Президент 2019-10-10T16:53:44+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского

"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявляет, что не знает о намерении "Укрзализныци" сократить 120 тысяч человек до 2020 года.

Об этом он сказал Українським Новинам в перерыве между пресс-марафоном.

"Я не знаю о том, что будут сокращать 120 тыс. человек. Я не знаю об этом. Давайте проверим данные", - сказал он.

После этого Зеленский ушел на продолжение пресс-марафона.

После заявления Криклия, о том, что УЗ будет разделена на 3 компании, Кравцов провел встречу с профсоюзами железной дороги. На встрече он заявил о том, что в связи с этой реорганизацией в течении 2020 года будет сокращено 120 тыс. работников железной дороги.

Как сообщали Українськi Новини, председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявляет, что повышение тарифов на электроэнергию отразится на тарифах на железнодорожные перевозки в 2020 году.

Также государственная регуляторная служба Украины предлагает создать экспертную рабочую группу, чтобы установить экономически обоснованный тариф на грузовые перевозки АО "Укрзалізниця". Против повышения тарифов также выступила Европейская Бизнес Ассоциация выступила против повышения тарифов. Тем временем за экономическую безопасность "Укрзализныци" будет отвечать Олег Назарук.

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