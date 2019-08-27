Вместо пресс-конференции к 100 дням президентства Зеленский дал интервью своему другу-актеру

Сегодня, 27 августа, в 100-й день своего президентства, Владимир Зеленский вместо конференции, которую давали все предыдущие главы государства, дал интервью своему другу, известному актеру Станиславу Боклану. Анонс интервью был размещен в Facebook "Студия Квартал 95".\r\nТак, на опубликованном интервью актер Боклан рассказывает, что за 100 дней президентства Зеленского к нему накопилось много вопросов.\r\nВ частности, Боклан вспомнил об "смс-ках Игоря Коломойского и о том, что ему на ухо шепчет глава Офиса президента Андрей Богдан".\r\nОтметим, что предыдущие главы государства к 100 дням своего президентства давали пресс-конференции, на которых отчитывались о проделанной работе.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский является самым молодым Президентом, поскольку стал главой государства в 41 год, в то время как Леонид Кравчук - в 57, Леонид Кучма - в 55, Виктор Ющенко - в 50, Виктор Янукович - в 59, Порошенко - в 48 лет. Зеленский обещал проработать на президентском посту исключительно один срок. За первые 100 дней работы он успел реформировать Администрацию Президента в Офис и провести ряд кадровых назначений, относящихся к компетенции главы государства.\r\nРанее "Слуга народа" трижды оконфузился в международных вопросах.