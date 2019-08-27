Вместо пресс-конференции к 100 дням президентства Зеленский дал интервью своему другу-актеру

Сегодня, 27 августа, в 100-й день своего президентства, Владимир Зеленский вместо конференции, которую давали все предыдущие главы государства, дал интервью своему другу, известному актеру Станиславу Боклану. Анонс интервью был размещен в Facebook "Студия Квартал 95".

Так, на опубликованном интервью актер Боклан рассказывает, что за 100 дней президентства Зеленского к нему накопилось много вопросов.

В частности, Боклан вспомнил об "смс-ках Игоря Коломойского и о том, что ему на ухо шепчет глава Офиса президента Андрей Богдан".

Отметим, что предыдущие главы государства к 100 дням своего президентства давали пресс-конференции, на которых отчитывались о проделанной работе.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский является самым молодым Президентом, поскольку стал главой государства в 41 год, в то время как Леонид Кравчук - в 57, Леонид Кучма - в 55, Виктор Ющенко - в 50, Виктор Янукович - в 59, Порошенко - в 48 лет. Зеленский обещал проработать на президентском посту исключительно один срок. За первые 100 дней работы он успел реформировать Администрацию Президента в Офис и провести ряд кадровых назначений, относящихся к компетенции главы государства.

Ранее "Слуга народа" трижды оконфузился в международных вопросах.