подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
27 августа 2019, вторник, 21:31 85
Президент 2019-08-27T21:32:16+03:00
Українські Новини
Вместо пресс-конференции к 100 дням президентства Зеленский дал интервью своему другу-актеру

Вместо пресс-конференции к 100 дням президентства Зеленский дал интервью своему другу-актеру

Сегодня, 27 августа, в 100-й день своего президентства, Владимир Зеленский вместо конференции, которую давали все предыдущие главы государства, дал интервью своему другу, известному актеру Станиславу Боклану. Анонс интервью был размещен в Facebook "Студия Квартал 95".

Так, на опубликованном интервью актер Боклан рассказывает, что за 100 дней президентства Зеленского к нему накопилось много вопросов.

В частности, Боклан вспомнил об "смс-ках Игоря Коломойского и о том, что ему на ухо шепчет глава Офиса президента Андрей Богдан".

Отметим, что предыдущие главы государства к 100 дням своего президентства давали пресс-конференции, на которых отчитывались о проделанной работе.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский является самым молодым Президентом, поскольку стал главой государства в 41 год, в то время как Леонид Кравчук - в 57, Леонид Кучма - в 55, Виктор Ющенко - в 50, Виктор Янукович - в 59, Порошенко - в 48 лет. Зеленский обещал проработать на президентском посту исключительно один срок. За первые 100 дней работы он успел реформировать Администрацию Президента в Офис и провести ряд кадровых назначений, относящихся к компетенции главы государства.

Ранее "Слуга народа" трижды оконфузился в международных вопросах.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Станислав Боклан

Архив
Новости
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Вместо пресс-конференции к 100 дням президентства Зеленский дал интервью своему другу-актеру 21:31
"Нефтегаз" прогнозирует увеличение транзита газа в 2019 21:16
Богатыреву задержали в Борисполе после прилета из Минска 21:09 Дополнено
"Нефтегаз" планирует увеличить импорт газа почти на 20% в 2019 21:02
Кампания против назначения Авакова в новый Кабмин может быть вызвана местью Порошенко, – Постернак 20:46
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
больше новостей
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты 16:34 Документ
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok