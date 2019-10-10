Зеленский посоветовал ультраправому оставить в покое ЛГБТ-сообщество

Президент Владимир Зеленский не планирует легализировать проституцию в Украине и призывает не дискриминировать людей нетрадиционной сексуальной ориентации после того, как ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства

Об этом он сообщил в перерыве пресс-марафона, передают Українські Новини.

Сразу же после завершения "интервью" очередной пресс-группой неизвестный мужчина взобрался на стол в другом конце здания и начал что-то выкрикивать. Зеленский сначала игнорировал мужчину, а потом заявил, что готов ответить ему, если тот слезет со стола и сформулирует четко вопрос.

Мужчина задал много вопросов, в том числе, остановит ли Зеленский распространение гомосексуализма и легализацию проституции. Зеленский заявил, что впервые слышит об инициативе легализации проституции.

"Я не занимаюсь легализацией проституции. Легализация чего-либо в Украине может быть только через изменения в законодательство. А значит - через Верховную Раду. Никаких таких законов нет, никакой такой инициативы нет. Впервые об этом слышу", - сказал он.

Относительно людей нетрадиционной ориентации Зеленский ответил, что они свободны в своем выборе, а остальным стоит "оставить их в покое".

"О людях нетрадиционной ориентации не хочу ничего плохого вам сейчас говорить, потому что мы с вами живем в открытом, свободном обществе, где каждый выбирает язык, на котором общается, и свою ориентацию. Оставьте уже этих людей в покое. Хватит", - сказал Президент.

Как сообщали Українські Новини, ранее представители Зеленского и партии "Слуга народа" отказывались комментировать их отношение к "Маршу равенства" и правам ЛГБТ. ЛГБТ заявили, что Зеленский не разделяет европейских ценностей, о которых говорит.

Ранее Зеленский хотел построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги". Тем временем новый глава Нацполиции выступает за легализацию проституции.