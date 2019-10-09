Зеленський завтра цілий день буде відповідати на питання журналістів

Президент Володимир Зеленський проведе прес-марафон 10 жовтня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\n"У четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочнеться прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави буде відповідати на питання журналістів протягом усього дня", - сказано в ньому.\r\nЗгідно формату прес-конференції, представники медіа будуть ставити запитання Зеленському групами по 7-10 чоловік.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nГрупи будуть змінюватися кожні півгодини. Формуватися вони будуть за списком акредитації. Кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження із зазначеним часом для зустрічі з Президентом", - йдеться в повідомленні.\r\nПри цьому марафон буде транслюватися онлайн в соцмережах на офіційних акаунтах Офісу Президента.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, при призначенні спікером Зеленського Юлія Мендель пообіцяла, що на 100 днів президентства Зеленський дасть прес-конференцію.\r\nЗамість цього Зеленський записав програму для каналу "1+1", інтерв'юером в якій виступив актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єр-міністра в серіалі "Слуга народу".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ вересні Зеленський пообіцяв, що проведе повноцінну прес-конференцію для ЗМІ в жовтні.