Предложений по обмену Донбасса на Крым не было, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что во время его международных встреч предложений по разрешению конфликта на Донбассе в обмен на признание Крыма российским не было.

Об этом он сообщил во время пресс-марафона, передают Українські Новини.

"По поводу шантажа или предложения, как хотите это называйте: мы вам отдадим временно оккупированную территорию (Донбасса), а вы нам Крым, - никогда никакого разговора об этом не было. Более того, я не слышал даже таких намеков в любом формате", - сказал Зеленский.

Он отметил, что ему не нравится, что о Крыме не идет речь ни в "минском", ни в "нормандском" формате.

Зеленский считает необходимым вернуть тему возвращения Россией Украине Крыма в международный формат переговоров.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский считает возможным возобновление "Большой восьмерки" (G8) с участием России (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония, Россия) после возвращения Россией Украине Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения всех украинских политических заключенных.

Ранее Генассамблея ООН включила обсуждение ситуации в Крыму и на Донбассе в повестку дня.