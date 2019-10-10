Спросите Андрюху, он что-то там перепечатал, - Зеленский о проплачености митингов Порошенко

Президент Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос о том, согласен ли он с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом, что митинги протестующих против "формулы Штайнмайера" оплачиваются бывшим Президентом Петром Порошенко.

В перерыве пресс-марафона Зеленский не ответил прямо на вопрос Українських Новин о том, согласен ли он с Богданом о финансировании Порошенко протестов.

"Спросите Андрюху (Богдана). Он же такое заявление не делал. Он что-то перепечатал, чей-то пост. Он же сам не делал этот пост. Правильно я понимаю? Он же копировал", - ответил он.

На уточняющий вопрос, перепечатал ли Богдан неправду, Зеленский не ответил.

"Ну, послушайте... Я вас очень прошу..." - сказал он и ушел.

Ранее Богдан на своей странице в социальной сети Facebook написал что "скоро кто-то очень напуганный все украденное раздаст народу".

К посту он прикрепил скриншоты без исходящих данных об отправителе, в которых говорится, что участникам вече на Майдане Незалежности против "формулы Штайнмайера" и капитуляции за один час платят 100 гривен, при этом митингующие должны публично поддерживать Порошенко и "Европейскую солидарность", а также приветствуются интервью телеканалу "Прямой" (СМИ связывают его собственность с Порошенко).

Как сообщали Українські Новини, ранее Зеленский признался в неэффективной коммуникации с обществом по разъяснению гражданам "формулы Штайнмайера". Также Пристайко заявил, что приемлемость "формулы Штайнмайера" зависит от редакции двух законов о Донбассе.

Напомним, 6 октября на вече против "формулы Штайнмайера" на Майдан пришли около 10 тысяч людей.