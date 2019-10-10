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10 октября 2019, четверг, 12:26 1822
Президент 2019-10-10T12:27:28+03:00
Українські Новини
Аваков на испытательном сроке и я ему ничего не должен, - Зеленский

Аваков на испытательном сроке и я ему ничего не должен, - Зеленский

Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего не должен Арсену Авакову и его повторное назначение на должностьминистра внутренних дел не является компромиссом.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, почему Аваков остался на должности министра внутренних дел в новом Кабинете Министров, передают Українськi Новини.

"Я ничего Авакову не должен. Это не компромисс", - сказал Зеленский.

По его словам, все министры проходят испытательный срок и если не справятся с задачами, будут уволены.

"Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД. Я всем министрам сказал и правоохранителям: реальные дела до конца года. Не будет результата - все будут уволены", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский дал срок правоохранительным органам до 1 ноября показать результат по резонансным делам. Также Зеленский заявил, что не боится нового "Майдана".

Также перед пресс-марафоном Зеленского пикетировали группы людей, требуя задать Президенту определенные вопросы.

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