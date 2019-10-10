подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 октября 2019, четверг, 18:42 45
Президент 2019-10-10T18:52:16+03:00
Українські Новини
Зеленский считает несворевременной легализацию медицинской марихуаны

Зеленский считает несворевременной легализацию медицинской марихуаны

Президент Владимир Зеленский считает несвоевременным вопрос о легализации медицинской марихуаны.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Есть вещи, которые несвоевременны. Я считаю, что вопрос несвоевременный", - сказал он.

По словам Зеленского, в настоящее время в Украине и так высокий уровень наркомании среди населения.

"Сейчас речь не идет о легализации каннабиса, но я знаю, что очень много людей хотят заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы можем это рассматривать только после того, как будем знать, что мы говорим о медицинской марихуане. Это же очень острые вопросы. Я не хочу, чтобы нам завтра сказали, что мы позволили всем заниматься наркотиками", - отметил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский не планирует легализировать проституцию в Украине и призывает не дискриминировать людей нетрадиционной сексуальной ориентации 

Ранее Владимир Зеленский в ответ на электронную петицию об унормировании оборота оружия в государстве, в том числе короткоствольного, и права на его применение в целях защиты заявил, что считает легализацию преждевременной.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Легализация марихуаны Легализация марихуаны в Украине

Архив
Новости
Богдан сам уволится в случае нарушения закона, - Зеленский 19:28
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский побил установленный Лукашенко мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции 19:18
Пресс-марафон Зеленского. Текстовый онлайн 19:14 Обновляется
Зеленский мэром Одессы хотел бы видеть ведущего "Что?Где?Когда?" 19:01
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский воспользовался уколами, чтобы не потерять голос 18:51
больше новостей
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Пресс-марафон Зеленского. Текстовый онлайн 19:14 Обновляется
В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала 06:30 Документ
больше новостей
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Татьяна Чорновол.
Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе 12:30
Перед увольнением руководство ЦИК начислило себе до полмиллиона зарплаты, а новому председателю – 750 тысяч 10:44 Документ
Кличко хочет на треть поднять тариф на отопление уже этой зимой 10:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok