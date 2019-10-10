Зеленский считает несворевременной легализацию медицинской марихуаны

Президент Владимир Зеленский считает несвоевременным вопрос о легализации медицинской марихуаны.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Есть вещи, которые несвоевременны. Я считаю, что вопрос несвоевременный", - сказал он.

По словам Зеленского, в настоящее время в Украине и так высокий уровень наркомании среди населения.

"Сейчас речь не идет о легализации каннабиса, но я знаю, что очень много людей хотят заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы можем это рассматривать только после того, как будем знать, что мы говорим о медицинской марихуане. Это же очень острые вопросы. Я не хочу, чтобы нам завтра сказали, что мы позволили всем заниматься наркотиками", - отметил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский не планирует легализировать проституцию в Украине и призывает не дискриминировать людей нетрадиционной сексуальной ориентации

Ранее Владимир Зеленский в ответ на электронную петицию об унормировании оборота оружия в государстве, в том числе короткоствольного, и права на его применение в целях защиты заявил, что считает легализацию преждевременной.