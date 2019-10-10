За правду меня преследуют и уничтожают, - адвокат Атамась закатила истерику на пресс-марафоне Зеленского

Во время пресс-марафона Президента Владимира Зеленского 10 октября в помещении фуд-маркета в Киеве адвокат Тамара Атамась устроила скандал, сообщает "Страна".

Женщина, находясь на первом этаже здания, кричала так громко, что ее услышал Президент и журналисты, которые общались на втором этаже. Зеленский наблюдал за скандалом с балкона.

"Там стоит мать убитой Ирины Ноздровской, которая говорила правду так же, как и я. Я говорю правду, за которую меня преследуют и уничтожают. Я сегодня просила, я сказала, что я буду тихо. Я хочу послушать Президента. Мое право сказать. Меня голоса никто не лишал. Господь бог дал мне голос, и он будет звучать правдиво... 14 сентября этого года меня Управление госохраны - женщину 59 лет - тянули за руки и за ноги: у меня трусы были видны. И я месяц ожидаю заявление, лично написанное Президенту", - кричала женщина.

По ее словам, ее преследуют агенты Управления госохраны, а журналисты, которые пытались задать ей вопрос, фейковые. Тамара Атамась уточнила, что на встречу с президентом она пришла из-за несправедливости. По ее словам, ее обокрало государство, а "государственные исполнители по поддельным решениям забрали имущество, недвижимость ее семьи".

"Я пришла на встречу с Президентом, а меня не допускали. Я гражданка Украины, глава семьи которой погиб в АТО, нас ограбило государство", - заявила Атамась.

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Как сообщали Українські Новини, журналисты выстроились в очередь на пресс-марафон Зеленского. Также перед пресс-марафоном Зеленского пикетировали группы людей.