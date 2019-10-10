Антисемитизма в Украине нет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен в том, что в Украине нет антисемитизма в то время, как в Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала

Об этом он сообщил журналистам в перерыве в так называемом пресс-марафоне, передают Українські Новини.

"Мы встречались и об этом говорили в Бабьем Яру, я также говорил об этом в Америке, когда встречался с диаспорой, и они мне это подтверждают. Я считаю, что у нас был этот вопрос в советские времена, в начале 90-х. Сейчас, наверное, у нас это есть среди каких-то людей, но это кем-то подогревается. Я считаю, что сейчас в Украине антисемитизма нет", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, 29 сентября Зеленский первым из Президентов не явился на церемонию чествования памяти жертв трагедии Бабьего Яра. После распространения этого факта Офис Президента заявил, что Зеленский посетил Бабий Яр тайно, и предоставил подтверждающие фотографии.

Главный раввин Асман заявил, что Зеленский не должен отчитываться, почему не посетил мероприятия в Бабьем Яру.