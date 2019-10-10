Зеленский до сих пор не уволил Кличко, потому что "просто еще не уволил"

Президент Владимир Зеленский до сих пор не уволил главу КГГА Виталия Кличко и объяснил это тем, что он его "просто еще не уволил". Об этом он заявил в ходе пресс-марафона в четверг, передают Українські Новини.\r\n"Во-первых, кого я вижу (на должности председателя КГГА) – это мое личное видение, а во-вторых, почему я его не уволил – просто еще не уволил, я думаю об этом, да"- сказал Президент Владимир Зеленский.\r\nЗеленский отметил, что общался ранее с мэром Виталием Кличко относительно разделения функций мэра столицы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и их мнения разделились, так как мэр против.\r\nПрезидент также подчеркнул, что обязательно встретится с Кличко перед тем, как уволить его с должности главы КГГА.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 4 сентября Кабинет Министров одобрил представление Зеленского на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.\r\nКличко просит суд признать незаконным представление Кабмина о его увольнении.\r\nКомитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендует парламенту принять за основу новую редакцию закона о столице - законопроект №2143-3, предусматривающий разделение должности мэра и председателя КГГА.\r\nКличко настаивает на общественном обсуждении законопроекта о разделении полномочий мэра и председателя КГГА и направлении его в "Венецианскую комиссию".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nА тем временем, Кличко хочет на треть поднять тариф на отопление уже этой зимой.\r\nПолномочия мэра Киева и председателя КГГА могут разделить: в Раде намерены принять законопроект.\r\nТкаченко подал декларацию на должность главы КГГА.\r\nНовым гендиректором "1+1" вместо Ткаченко стал Миенко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n