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10 октября 2019, четверг, 13:26 31
Президент 2019-10-10T13:26:33+03:00
Українські Новини
Зеленский до сих пор не уволил Кличко, потому что "просто еще не уволил"

Зеленский до сих пор не уволил Кличко, потому что "просто еще не уволил"

Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube

Президент Владимир Зеленский до сих пор не уволил главу КГГА Виталия Кличко и объяснил это тем, что он его "просто еще не уволил". Об этом он заявил в ходе пресс-марафона в четверг, передают Українські Новини.

"Во-первых, кого я вижу (на должности председателя КГГА) – это мое личное видение, а во-вторых, почему я его не уволил – просто еще не уволил, я думаю об этом, да"- сказал Президент Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что общался ранее с мэром Виталием Кличко относительно разделения функций мэра столицы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и их мнения разделились, так как мэр против.

Президент также подчеркнул, что обязательно встретится с Кличко перед тем, как уволить его с должности главы КГГА.

Как сообщали Українські Новини, 4 сентября Кабинет Министров одобрил представление Зеленского на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

Кличко просит суд признать незаконным представление Кабмина о его увольнении.

Комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендует парламенту принять за основу новую редакцию закона о столице - законопроект №2143-3, предусматривающий разделение должности мэра и председателя КГГА.

Кличко настаивает на общественном обсуждении законопроекта о разделении полномочий мэра и председателя КГГА и направлении его в "Венецианскую комиссию".

А тем временем, Кличко хочет на треть поднять тариф на отопление уже этой зимой.

Полномочия мэра Киева и председателя КГГА могут разделить: в Раде намерены принять законопроект.

Ткаченко подал декларацию на должность главы КГГА.

Новым гендиректором "1+1" вместо Ткаченко стал Миенко.

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