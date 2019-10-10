Зеленский мэром Одессы хотел бы видеть ведущего "Что?Где?Когда?"

Президент Владимир Зеленский считает ведущего телепрограммы "Что?Где?Когда?", продюсера Александра Андросова достойным кандидатом на должность мэра Одессы.\r\nОб этом он сообщил в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.\r\n"Мне очень нравится Андросов, но он не хочет в политику", - сказал Зеленский.\r\nОн отметил, что Андросов - честный и интеллектуальный, является "лицом" Одессы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо мнению Президента, мэром Одессы должен быть одессит, которого уважают жители города.\r\nАндросов также является генеральным продюсером компании "Игра-Украина" - официального организатора телепрограммы "Что?Где?Когда?" и одним из основателей интеллектуального клуба "Эрудит" имени В. Я. Мараховского. Кроме того, Андросов является соорганизатором чемпионата мира по скоростному поеданию вареников.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в завладении 92,7 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян".\r\nСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд приговорить к 12 годам лишения свободы мэра Одессы Труханова.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n