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10 октября 2019, четверг, 19:01 15
Президент 2019-10-10T19:11:57+03:00
Українські Новини
Зеленский мэром Одессы хотел бы видеть ведущего "Что?Где?Когда?"

Зеленский мэром Одессы хотел бы видеть ведущего "Что?Где?Когда?"

Александр Андросов. Скриншот видео 1+1
Александр Андросов. Скриншот видео 1+1

Президент Владимир Зеленский считает ведущего телепрограммы "Что?Где?Когда?", продюсера Александра Андросова достойным кандидатом на должность мэра Одессы.

Об этом он сообщил в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Мне очень нравится Андросов, но он не хочет в политику", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Андросов - честный и интеллектуальный, является "лицом" Одессы.

По мнению Президента, мэром Одессы должен быть одессит, которого уважают жители города.

Андросов также является генеральным продюсером компании "Игра-Украина" - официального организатора телепрограммы "Что?Где?Когда?" и одним из основателей интеллектуального клуба "Эрудит" имени В. Я. Мараховского. Кроме того, Андросов является соорганизатором чемпионата мира по скоростному поеданию вареников.

Как сообщали Українськi Новини, Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в завладении 92,7 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян".

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд приговорить к 12 годам лишения свободы мэра Одессы Труханова.

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