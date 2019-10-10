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10 октября 2019, четверг, 16:30 5
Президент 2019-10-10T16:33:43+03:00
Українські Новини
Зеленский никого кроме Ткаченко на должность председателя КГГА не видел

Зеленский никого кроме Ткаченко на должность председателя КГГА не видел

Александр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Александр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко

Президент Владимир Зеленский рассматривает на должность председателя Киевской городской государственной администрации кандидатуру депутата Верховной Рады от фракции партии "Слуга народа", бывшего генерального директора медиахолдинга "1+1 Медиа" Александра Ткаченко.

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-марафона, передают Українські Новини.

"Рассматривается эта кандидатура (Ткаченко). Кроме него я еще никого не видел. Ну еще есть 2 человека. С одним я (пока) не встречался, а с другим я, честно говоря, не готов, потому что в прошлом у него имеются не очень добропорядочные действия, поэтому я не рассматриваю этого человека", - сказал Зеленский.

По поводу законопроекта о новой редакции закона о столице, предусматривающего разделение полномочий мэра Киева и председателя КГГА, Зеленский отметил, что примет решение о его подписании после тщательного изучения редакции, в которой он будет принят.

Как сообщали Українські Новини, Ткаченко подал декларацию о доходах как кандидат на должность председателя КГГА.

4 сентября Кабинет Министров одобрил представление Зеленского на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

Кличко просит суд признать незаконным представление Кабмина о его увольнении.

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