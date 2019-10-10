Зеленский никого кроме Ткаченко на должность председателя КГГА не видел

Президент Владимир Зеленский рассматривает на должность председателя Киевской городской государственной администрации кандидатуру депутата Верховной Рады от фракции партии "Слуга народа", бывшего генерального директора медиахолдинга "1+1 Медиа" Александра Ткаченко.

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-марафона, передают Українські Новини.

"Рассматривается эта кандидатура (Ткаченко). Кроме него я еще никого не видел. Ну еще есть 2 человека. С одним я (пока) не встречался, а с другим я, честно говоря, не готов, потому что в прошлом у него имеются не очень добропорядочные действия, поэтому я не рассматриваю этого человека", - сказал Зеленский.

По поводу законопроекта о новой редакции закона о столице, предусматривающего разделение полномочий мэра Киева и председателя КГГА, Зеленский отметил, что примет решение о его подписании после тщательного изучения редакции, в которой он будет принят.

Как сообщали Українські Новини, Ткаченко подал декларацию о доходах как кандидат на должность председателя КГГА.

4 сентября Кабинет Министров одобрил представление Зеленского на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

Кличко просит суд признать незаконным представление Кабмина о его увольнении.