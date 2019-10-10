Журналист Андрушко ведет себя некорректно и неэтично, - Зеленский

Об этом он сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Я Андрушко видел много раз. Он ведет себя, как мне кажется, не совсем корректно. Мужчина не должен себя так вести по отношению к женщине или девушке. Я внутренне прощал его отношение ко мне. Если бы я не был Президентом, я бы ответил ему по-другому. Он здоровый парень, он нападает, прыгает. Я все время кричал охранникам "Отойдите"... Он не может микрофоном бить под лицу. Он должен иметь какую-то этику. Я считаю, что он очень часто вел себя неэтично. Это в "Схемах" не показывали. В момент, когда он не первый раз как человек вел себя некорректно, Мендель не имела права так реагировать, но у нее было эмоциональное истощение", - сказал Зеленский.

По его словам, любого человека можно довести до такой ситуации.

"Мендель не имела права как пресс-секретарь так реагировать, но в этом случае я буду защищать девочку", - подчеркнул Президент.

Как сообщали Українськi Новини, Мендель оттолкнула журналиста Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому. Также Зеленский пошутил о скандалах Мендель с журналистами.

Кроме того, Мендель обвинила журналистов в харассменте, хотя сама дергала их за руки.