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  • Зеленский поменял формат пресс-конференции, чтобы минимизировать риски получить серию неудобных вопросов, - журналист
09 октября 2019, среда, 19:45 740
Политика 2019-10-09T19:47:00+03:00
Українські Новини
Зеленский поменял формат пресс-конференции, чтобы минимизировать риски получить серию неудобных вопросов, - жу

Зеленский поменял формат пресс-конференции, чтобы минимизировать риски получить серию неудобных вопросов, - журналист

Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ

Президент Владимир Зеленский прячется от СМИ и поэтому выделил на каждого журналиста по 3 минуты, чтобы минимизировать риски получить серию неудобных вопросов. Об этом заявил журналист Сергей Лямец в Facebook.


"Чтобы догнать Зеленского, нужно 30 минут. Владимир Зеленский прячется от СМИ. Оно и правильно. Любое интервью – это долгие неудобные вопросы. Самое плохое в интервью – это время. Если разговор продолжается долго, президента можно поймать на сложном вопросе. От одного вопроса он увернется, от трех увернется. От очереди из семи – не увернется. Чтобы задать семь вопросов, нужно хотя бы полчаса прицельного огня", - написал журналист.

"Офис президента даст каждому журналисту не более 3 минут. 30 минут / 10 журналистов = 3 минуты. 30 минут / 7 журналистов = 4 минуты. Время ответа на один вопрос = 5 минут. Итого, предложение выделить полчаса на группу из 7-10 человек – это минимизация риска. Каждый журик сумеет задать один-два вопроса максимум, каким бы гением ни был журналист. Даже от сложного и подлого вопроса можно уйти. Соврать, отморозиться или сделать вид, что не так понял. Хочешь уточнений – "коллеги ждут, совесть иметь надо" ", - предположил Лямец.

По его словам, есть способ, как добиться нужных ответов от Зеленского.

"Есть всего один вариант "догнать" его правильно – это если журналисты сумеют между собой договориться крутить одну и ту же тему. Но тут я вам даю гарантию – никогда в нашем цеху не было единства. Договариваться между собой журналисты могут, но не станут. Так что комбинация сработает. Задача спрятать президента решена".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский 10 октября целый день будет отвечать на вопросы журналистов

Ранее вместо пресс-конференции на 100 дней президенства Зеленский записал программу для канала "1+1", интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан. 

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