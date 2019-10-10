подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 октября 2019, четверг, 11:15 107
Президент 2019-10-10T11:15:55+03:00
Українські Новини
Зеленский признался, что его "ребята проиграли коммуникационное направление" по "формуле Штайнмайера"

Зеленский признался, что его "ребята проиграли коммуникационное направление" по "формуле Штайнмайера"

Президент Владимир Зеленский признался в неэффективной коммуникации с обществом по разъяснению гражданам "формулы Штайнмайера".

Об этом он сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Считаю, что недокоммуницировал с общественностью ("по формуле Штайнмайера")", - сказал он.

Зеленский отметил, что готов общаться с гражданами и разъяснять все моменты.

Также Зеленский добавил, что "коммуникационное направление наши ребята проиграли".

Как сообщали Українські Новини, 1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.


На следующий день по Украине началась волна протестов против "формулы Штайнмайера".

Ранее большинство депутатов "Слуги народа" не смогли объяснить "формулу Штайнмайера" и кто такой Штайнмайер.

Также Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского

Больше новостей о: Владимир Зеленский Пресс-марафон

Архив
Новости
Минфин, НБУ и Приватбанк решили подать апелляцию на решение суда о возврате акций банка бывшим владельцам 11:35 Обновляется
Глава оборонного комитета Рады Завитневич с инфарктом лежит в больнице 11:31
Горняки Кривого Рога собрались на митинг против действий Верховной Рады 11:30
Правоохранители должны показать результат по громким делам до ноября, - Зеленский 11:30
Встреча с Путиным должна быть, если мы хотим закончить войну, - Зеленский 11:26
больше новостей
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Совет предпринимателей при Кабмине призвал Президента ветировать законопроект №1049 из-за скандальной поправки 12:18 Документ
С Нового года штрафы за превышение скорости хотят изменить 14:25
В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала 06:30 Документ
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Суд обязал НАБУ расследовать возможное взяточничество, халатность, растрату госсредств и госизмену Порошенко 08:15
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok