Зеленский признался, что его "ребята проиграли коммуникационное направление" по "формуле Штайнмайера"

Президент Владимир Зеленский признался в неэффективной коммуникации с обществом по разъяснению гражданам "формулы Штайнмайера".

Об этом он сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Считаю, что недокоммуницировал с общественностью ("по формуле Штайнмайера")", - сказал он.

Зеленский отметил, что готов общаться с гражданами и разъяснять все моменты.

Также Зеленский добавил, что "коммуникационное направление наши ребята проиграли".

Как сообщали Українські Новини, 1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.



На следующий день по Украине началась волна протестов против "формулы Штайнмайера".



Ранее большинство депутатов "Слуги народа" не смогли объяснить "формулу Штайнмайера" и кто такой Штайнмайер.



Также Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского.