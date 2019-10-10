Зеленский признался, что его "ребята проиграли коммуникационное направление" по "формуле Штайнмайера"

Президент Владимир Зеленский признался в неэффективной коммуникации с обществом по разъяснению гражданам "формулы Штайнмайера".\r\nОб этом он сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.\r\n"Считаю, что недокоммуницировал с общественностью ("по формуле Штайнмайера")", - сказал он.\r\nЗеленский отметил, что готов общаться с гражданами и разъяснять все моменты.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже Зеленский добавил, что "коммуникационное направление наши ребята проиграли".\r\nКак сообщали Українські Новини, 1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.На следующий день по Украине началась волна протестов против "формулы Штайнмайера".Ранее большинство депутатов "Слуги народа" не смогли объяснить "формулу Штайнмайера" и кто такой Штайнмайер.Также Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского.