Зеленский намерен дать в октябре первую пресс-конференцию, которую обещал еще к 100 дням президентства

Президент Владимир Зеленский планирует дать пресс-конференцию в октябре после того, как интервью к 100 дням его президентства снял за свои деньги "Квартал 95".\r\nОб этом Зеленский сказал Українським Новинам на вопрос о том, не планирует ли он дать обещанную еще к 100 дням президентсва пресс-конференцию журналистам.\r\n"Хочу. Мне сказали, что в октябре будет", - ответил Зеленский.\r\nТочную дату он назвать не смог.\r\nПри назначении спикером Зеленского Юлия Мендель пообещала, что на 100 дней президентства Зеленский даст пресс-конференцию.\r\nВместо этого он записал программу для канала "1+1", интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан, который сыграл премьер-министра в сериале "Слуга народа".\r\nКак сообщали Українськi Новини, появилось полное видео интервью Зеленского накануне дебатов с бывшим Президентом Петром Порошенко. Также пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала первое интервью изданию руководителя его пресс-службы на выборах.\r\nТем временем Зеленский пообещал бороться за Крым не только словами.