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13 сентября 2019, пятница, 11:56 134
Президент 2019-09-13T12:10:42+03:00
Українські Новини
Зеленский намерен дать в октябре первую пресс-конференцию, которую обещал еще к 100 дням президентства

Зеленский намерен дать в октябре первую пресс-конференцию, которую обещал еще к 100 дням президентства

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский планирует дать пресс-конференцию в октябре после того, как интервью к 100 дням его президентства снял за свои деньги "Квартал 95".

Об этом Зеленский сказал Українським Новинам на вопрос о том, не планирует ли он дать обещанную еще к 100 дням президентсва пресс-конференцию журналистам.

"Хочу. Мне сказали, что в октябре будет", - ответил Зеленский.

Точную дату он назвать не смог.

При назначении спикером Зеленского Юлия Мендель пообещала, что на 100 дней президентства Зеленский даст пресс-конференцию.

Вместо этого он записал программу для канала "1+1", интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан, который сыграл премьер-министра в сериале "Слуга народа".

Как сообщали Українськi Новини, появилось полное видео интервью Зеленского накануне дебатов с бывшим Президентом Петром Порошенко. Также пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала первое интервью изданию руководителя его пресс-службы на выборах.

Тем временем Зеленский пообещал бороться за Крым не только словами.

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