Я просто не знаю, кто это такой, - Зеленский о встрече с Кислиным в США

Президент Владимир Зеленский отрицает, что проводил в США встречу с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, чья компания якобы причастна к отмыванию денег соратниками бывшего Президента Виктора Януковича.

Об этом он сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Я просто не знаю, кто это. Я не знаю, где я с ним общался", - сказал он.

Зеленский предположил, что Кислин мог зайти в одно помещение с ним и увидеть его.

"Или я его увидел, хотя даже на фотографии не понимал, кто это", - сообщил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СМИ сообщили о том, что в сентябре в ходе визита Зеленского в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций он провел встречу с Кислиным.

9 октября руководитель Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что он не проводил встречу с Кислиным от имени Президента.