Я просто не знаю, кто это такой, - Зеленский о встрече с Кислиным в США

Президент Владимир Зеленский отрицает, что проводил в США встречу с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, чья компания якобы причастна к отмыванию денег соратниками бывшего Президента Виктора Януковича.\r\nОб этом он сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.\r\n"Я просто не знаю, кто это. Я не знаю, где я с ним общался", - сказал он.\r\nЗеленский предположил, что Кислин мог зайти в одно помещение с ним и увидеть его.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Или я его увидел, хотя даже на фотографии не понимал, кто это", - сообщил Зеленский.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее СМИ сообщили о том, что в сентябре в ходе визита Зеленского в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций он провел встречу с Кислиным.\r\n9 октября руководитель Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что он не проводил встречу с Кислиным от имени Президента. \r\n\r\nТем временем Зеленский заявил, что он не боится повторения "Майдана" и в случае народного недовольства он и его команда в любую секунду готовы уйти.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n