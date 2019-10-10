По поводу независимости человека, который сейчас возглавляет "Центрэнерго" - это вопрос к премьеру, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по поводу независимости Владимира Потапенко, который возглавляет "Центрэнерго", нужно спрашивать у премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.



"По вопросу независимости человека, который сейчас возглавляет "Центрэнерго" - это вопрос к премьер-министру и я могу его об этом спросить. По поводу того, независимый ли это человек, кто его туда завел и защищает ли он интересы именно государства", - сказал Президент.



Он добавил, что лично с врио гендиректора энергогенерирующей компании "Центрэнерго" Владимиром Потапенко не знаком, а видел его лишь на энергетическом совещании.



"По вопросу профессионал он или нет - это вопрос к премьер-министру, по вопросу увольнения этого человека, если он что-то не то делает или не самостоятельный - это также вопрос к премьер-министру, я у него спрошу", - сказал Зеленский.



Как сообщали Українськi Новини, бизнесмен Игорь Коломойский в кулуарах Ялтинской европейской стратегии, отвечая на вопрос о своем отношении к теперешнему руководству "Центрэнерго" отметил, что Потапенко выполняет хорошую работу при подготовке "Центрэнерго" к отопительному сезону.



Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что вопрос о назначении Потапенко на должность директора обсуждался в правительстве, но не нашел поддержки, и что это назначение якобы лоббировалось Коломойским.



В сентябре Кабинет Министров согласовал назначение временно исполняющим обязанности генерального директора "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

Наблюдательный совет "Центрэнерго" 26 июня освободил с должности исполняющего обязанности генерального директора Петра Кравца и назначил вместо него Потапенко.



Ранее Потапенко занимал должность заместителя директора по капитальному строительству ООО "Обогатительная фабрика "Теплогорская".



В 2018 году "Центрэнерго" сократила чистую прибыль в 3,8 раза, или на 1,392 млрд гривен до 499,127 млн гривен в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.



В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.



78,289% акций компании принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.



"Центрэнерго" входит в список госкомпаний, подлежащих приватизации.

Апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляционной жалобы по делу о банкротстве "Центрэнерго" 15 октября.