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10 октября 2019, четверг, 18:10 206
Верховная Рада и партии 2019-10-10T19:04:59+03:00
Українські Новини
Зеленский пообещал уволить Баканова, если слухи о его связи с Матиосом подтвердятся

Зеленский пообещал уволить Баканова, если слухи о его связи с Матиосом подтвердятся

Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский намерен уволить главу Службу безопасности Украины Ивана Баканова в случае предоставления доказательств его общения с бывшим Главным военным прокурором Анатолием Матиосом. Об этом Президент сказал в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

Он заявил, что негативно относится к слухам о том, что Матиос консультирует нового главу СБУ.

"Если будут доказательства, то я уволю главу СБУ", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что добиться увольнения Матиоса и генерального прокурора Юрия Луценко было очень сложно.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины. За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 319 депутатов при минимально необходимых 226.

22 мая Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Кроме того, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов Українським Новинам в кулуарах Ялтинской Европейский стратегии рассказал, что ему известно об "путче Порошенко".

Больше новостей о: Верховная Рада Глава СБУ Иван Баканов Президент Владимир Зеленский

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