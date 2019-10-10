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10 октября 2019, четверг, 14:03 267
Политика 2019-10-10T14:03:33+03:00
Українські Новини
Зеленский пожаловался, что редко видится со своими российскими друзьями - Макаревичем, Слепаковым и Реввой

Зеленский пожаловался, что редко видится со своими российскими друзьями - Макаревичем, Слепаковым и Реввой

Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у него хорошие отношения с музыкантом Андреем Макаревичем и с некоторыми членами российского Comedy Club.

Об этом он рассказал в ходе пресс-марафона, передают Українські Новини.

"Я вам честно скажу, я уже потерял почти все (связи с артистами из России). У меня нормальные отношения с Андреем Макаревичем, редко видимся, последний раз где-то 2 года назад", - сказал Зеленский.

Он добавил, что у него хорошие отношения с российским кинорежиссером и сценаристом Марюсом Вайсбергом, который ранее снимал фильмы для студии "Квартал 95".

"Также мне звонили парни из Comedy Club, когда приезжали в Украину. Семен Слепаков звонил, Александр Ревва звонил", - сообщил Президент.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский призывает мировой кинобизнес снимать кино в Украине.

Верховная Рада намерена ввести компенсацию в размере 25% расходов за производство фильмов в Украине только для иностранных кинопроизводителей.

Также возможную растрату "Кинокварталом" Зеленского средств Госкино начало расследовать НАБУ, однако потом дело закрыли.

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