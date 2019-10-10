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10 октября 2019, четверг, 13:18 948
Президент 2019-10-10T13:19:23+03:00
Українські Новини
Не президентское это дело, - Зеленский о вмешательстве в ситуацию со "112 Украина"

Не президентское это дело, - Зеленский о вмешательстве в ситуацию со "112 Украина"

Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube

Президент Владимир Зеленский не намерен вмешиваться в ситуацию, связанную с решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении телеканала "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Это не мое дело, это не президентское дело. Мы должны перезагрузить Нацсовет, новый состав должен прийти и они, пусть они, без меня смотрят, на этот вопрос, рассматривают его, доказывают вместе с вами, правы вы или нет. Зачем мне вмешиваться в эту ситуацию?" - сказал он.

Он отметил, что проблемы канала с продлением лицензии начались несколько лет назад и решение лишить телеканал лицензии принимал Нацсовет по телевидению, сформированный предыдущей властью.

Зеленский считает, что длительное разбирательство Нацсоветом с телеканалом "112 Украина" - это был шантаж нынешнего главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука прошлой властью.

Президент заверил, что никаких команд Нацсовету по телевидению не давал, влияния на их решение не имел и не имеет, что ни он, ни члены его команды не занимаются редакционной политикой, подчеркнув, что у близкой ему партии "Слуга народа" нет в собственности телеканалов.

Как сообщали Українськi Новини, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил цифровых лицензий на вещание телеканал "112 Украина". В ОФисе Президента странно отреагировали на это решение. 

Телеканал заявил, что считает решение Нацсовета формой цензуры и обратился в суд с просьбой отменить решение Нацсовета о лишении телеканала лицензий на вещание. 

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