Гончарук назвал двух олигархов, с которыми встречался

Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что встречался с бизнесменами Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским, и заверил, что не встречался с Ринатом Ахметовым в то время, как Коломойский заявил, что нет никаких правил для олигархов при Президенте Владимире Зеленском.\r\nОб этом он сообщил журналистам в кулуарах Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.\r\nПосле выступления на YES Гончарука провожал на встречу Пинчук, который является организатором этого форума.\r\nЖурналисты поинтересовались у премьера, успел ли он уже познакомиться со всеми олигархами.\r\n"Вот только что", - отреагировал Пинчук.\r\nГончарук напомнил, что виделся в Офисе Президента с Коломойским, а с Пинчуком встречается не впервые, поскольку тот ранее также приходил на встречу с Президентом Владимиром Зеленским.\r\nНа вопрос о том, встречался ли он с Ринатом Ахметовым, Гончарук ответил отрицательно.\r\n"Нет", - сказал он.\r\nПремьер также заверил, что представители бизнесмена не связывались с ним в поисках встречи.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по словам Гончарука, новое правительство быстро преодолеет коррупцию, приведет в порядок монополии и быстро найдет общий язык с группами влияния.\r\nТем временем Коломойский утверждает, что не обсуждал с Зеленским Приватбанк.\r\n10 сентября Зеленский встретился с Коломойским на Банковой, чтобы обсудить бизнес и энергетику. \r\nКроме того, что они обсуждали "энергетическую сферу и вопросы ведения бизнеса в Украине", официально ничего не известно. В пятницу Зеленский подтвердил, что обсуждал с Коломойским вопросы деятельности "Центрэнерго".