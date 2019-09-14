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14 сентября 2019, суббота, 10:49 203
Кабмин 2019-09-14T10:59:08+03:00
Українські Новини
Гончарук назвал двух олигархов, с которыми встречался

Гончарук назвал двух олигархов, с которыми встречался

Алексей Гончарук. Скриншот: трансляция YES
Алексей Гончарук. Скриншот: трансляция YES

Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что встречался с бизнесменами Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским, и заверил, что не встречался с Ринатом Ахметовым в то время, как Коломойский заявил, что нет никаких правил для олигархов при Президенте Владимире Зеленском.

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

После выступления на YES Гончарука провожал на встречу Пинчук, который является организатором этого форума.

Журналисты поинтересовались у премьера, успел ли он уже познакомиться со всеми олигархами.

"Вот только что", - отреагировал Пинчук.

Гончарук напомнил, что виделся в Офисе Президента с Коломойским, а с Пинчуком встречается не впервые, поскольку тот ранее также приходил на встречу с Президентом Владимиром Зеленским.

На вопрос о том, встречался ли он с Ринатом Ахметовым, Гончарук ответил отрицательно.

"Нет", - сказал он.

Премьер также заверил, что представители бизнесмена не связывались с ним в поисках встречи.

Как сообщали Українськi Новини, по словам Гончарука, новое правительство быстро преодолеет коррупцию, приведет в порядок монополии и быстро найдет общий язык с группами влияния.

Тем временем Коломойский утверждает, что не обсуждал с Зеленским Приватбанк.

10 сентября Зеленский встретился с Коломойским на Банковой, чтобы обсудить бизнес и энергетику. 

Кроме того, что они обсуждали "энергетическую сферу и вопросы ведения бизнеса в Украине", официально ничего не известно. В пятницу Зеленский подтвердил, что обсуждал с Коломойским вопросы деятельности "Центрэнерго".

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