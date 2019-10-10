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10 октября 2019, четверг, 12:33 311
Президент 2019-10-10T12:33:38+03:00
Українські Новини
Зеленский думал, что будет всех сажать, а ему сказали "ай-ай-ай, президент не имеет права влиять на органы"

Зеленский думал, что будет всех сажать, а ему сказали "ай-ай-ай, президент не имеет права влиять на органы"

Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил про посадку "Весна придет" во время пресс-марафона. Об этом сообщает 112.

По словам президента, после своего назначения на пост уже на второй день он думал "всех сажать", но при этом первые наручники, которые надели, – надели на него, сказав: "Ай-ай-ай, президент не имеет права влиять на правоохранительные органы".

Также Зеленский отметил, что должен подбирать слова, когда говорит о посадке, так как в ином случае это будет влияние.

"Мы собираем заседания с правоохранителями. У нас крайняя точка сейчас есть - 1 ноября. Еженедельно или же каждые две недели мы собираемся на эти заседания, где я, не влияя, их спрашиваю: "Где результат?" - добавил президент.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский дал срок правоохранительным органам до 1 ноября показать результат по резонансным делам. Также Зеленский заявил, что не боится нового "Майдана".

Также перед пресс-марафоном Зеленского пикетировали группы людей, требуя задать Президенту определенные вопросы.

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