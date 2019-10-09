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09 октября 2019, среда, 06:30 3933 Документ
Президент 2019-10-09T06:30:01+03:00
Українські Новини
В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала

В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала

Мемориальный комплекс
Мемориальный комплекс "Бабий Яр". Фото: politeka.net

Офис Президента Украины (ОПУ) не предоставил информацию о конкретном времени посещения Президентом Украины Владимиром Зеленским 29 сентября траурных мероприятий, посвященных 78-й годовщине трагедии в Бабьем Яру (Киев).

Об этом говорится в ответе ОПУ на запрос Українських Новин.

30 сентября информационное агентство "Українські Новини" направило запрос в ОПУ с просьбой сообщить, посещал ли Президент Украины Владимир Зеленский 28-29 сентября 2019 года Мемориал жертвам Холокоста в Бабьем Яру, а также конкретное время посещения и предоставить электронные копии фотографий Зеленского в ходе посещения.

"Учитывая, что массовые мемориальные государственные мероприятия в этот день в г. Киеве не были запланированы и не проводились, почтение Президентом Украины В.А. Зеленским памяти жертв трагедии Бабьего Яра на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" не было регламентированным по времени и произошло в соответствии с возможностями рабочего графика Главы государства", - сказано в ответе.

Напомним, 29 сентября вспоминают 78-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. Во время Великой Отечественной войны немецкие войска, захватившие Киев в 1941 году, использовали Бабий Яр как место массовых расстрелов.

29 и 30 сентября 1941 года немецкие оккупанты при участии украинской вспомогательной полиции из числа коллаборационистов расстреляли в Бабьем Яру более 33 тыс. евреев Киева. Дальнейшие расстрелы евреев происходили 1 и 2 октября, 8 октября и 11 октября 1941 года.

Большинство из расстрелянных составляли женщины, дети и старики, также кроме евреев были расстреляны представители других национальностей из интернациональных семей. Некоторых оставшихся в городе евреев прятали в своих домах киевляне, рискуя своей жизнью.

Кроме евреев в Бабьем Яру были расстреляны пациенты психиатрической больницы, советские военнопленные и местные цыгане. Общее количество погибших, по разным оценкам, составляет не менее 100 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, 29 сентября главный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх заявил, что Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра. "Первый раз в истории независимой Украины Президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Что он, еврей? Ему не надо", - сказал раввин.

В тот же день СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники, что Зеленский 29 сентября посетил траурный марш, посвященный 78-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, однако не афишировал свое присутствие.

Источник : Українські новини
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