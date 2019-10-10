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10 октября 2019, четверг, 12:21 1307
Президент 2019-10-10T12:22:37+03:00
Українські Новини
Зеленскому журналисты нравятся больше, чем Боклан

Зеленскому журналисты нравятся больше, чем Боклан

Президенту Владимиру Зеленскому более приятно проводить пресс-марафон с журналистами онлайн, чем с актером Станиславом Бокланом, сыгравшем премьер-министра в сериале "Слуга народа", в роли интервьюера при записи программы, приуроченной 100 дням Президентства.

Об этом Зеленский сообщил Українським Новинам.

"С журналистами онлайн я обожаю. Я всегда обожаю онлайн", - ответил он на вопрос агентства о том, какой формат интервью ему удобней: с Бокланом и монтажом или с журналистами в прямом эфире.

Зеленский также заверил, что пока не устал.

Как сообщали Українські Новини, при назначении спикером Зеленского Юлия Мендель пообещала, что на 100 дней президентства Зеленский даст пресс-конференцию.

Вместо этого он записал программу для канала "1+1", интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан, который сыграл премьер-министра в сериале "Слуга народа".

Тем временем Презедент Украины сообщил, что не боится повторения "Майдана" и в случае народного недовольства готов уйти. Он также готов встретиться с Путиным ради завершения войны

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