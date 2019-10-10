Зеленский сказал, в чем единственная ошибка Порошенко

Президент Владимир Зеленский заявил, что единственная ошибка бывшего Президента Петра Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана.\r\nОб этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.\r\n"Ошибка Порошенко в одном - ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана", - сказал он.\r\nЗеленский добавил, что Порошенко забывает, что он уже не Призидент и выразил опасение, что он не верит в том, что уже не занимает эту должность.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже Президент обвинил Порошенко в том, что он подталкивает людей средствами и действиями к новому Майдану.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что хотел придти на пресс-марафон в спортивной форме после пробежки. Также перед пресс-марафоном Зеленского пикетировали группы людей.\r\nТем временем Зеленский посоветовал жителям Донбасса разговаривать с телевизором, а журналисты выстроились в очередь на пресс-марафон Зеленского.\r\nРанее пресс-служба Президента объявила о проведении Владимиром Зеленским пресс-марафона.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n