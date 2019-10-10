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10 октября 2019, четверг, 11:00 219
Президент 2019-10-10T11:16:28+03:00
Українські Новини
Зеленский сказал, в чем единственная ошибка Порошенко

Зеленский сказал, в чем единственная ошибка Порошенко

Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский заявил, что единственная ошибка бывшего Президента Петра Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Ошибка Порошенко в одном - ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана", - сказал он.

Зеленский добавил, что Порошенко забывает, что он уже не Призидент и выразил опасение, что он не верит в том, что уже не занимает эту должность.

Также Президент обвинил Порошенко в том, что он подталкивает людей средствами и действиями к новому Майдану.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что хотел придти на пресс-марафон в спортивной форме после пробежки. Также перед пресс-марафоном Зеленского пикетировали группы людей.

Тем временем Зеленский посоветовал жителям Донбасса разговаривать с телевизором, а журналисты выстроились в очередь на пресс-марафон Зеленского.

Ранее пресс-служба Президента объявила о проведении Владимиром Зеленским пресс-марафона.

Больше новостей о: Президент Украины Экс-Президент Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский Пресс-марафон

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