Зеленский сказал, в чем единственная ошибка Порошенко

Президент Владимир Зеленский заявил, что единственная ошибка бывшего Президента Петра Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Ошибка Порошенко в одном - ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана", - сказал он.

Зеленский добавил, что Порошенко забывает, что он уже не Призидент и выразил опасение, что он не верит в том, что уже не занимает эту должность.

Также Президент обвинил Порошенко в том, что он подталкивает людей средствами и действиями к новому Майдану.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что хотел придти на пресс-марафон в спортивной форме после пробежки. Также перед пресс-марафоном Зеленского пикетировали группы людей.

Тем временем Зеленский посоветовал жителям Донбасса разговаривать с телевизором, а журналисты выстроились в очередь на пресс-марафон Зеленского.

Ранее пресс-служба Президента объявила о проведении Владимиром Зеленским пресс-марафона.