Никто не хочет работать губернатором, - Зеленский пожаловался на кадровые проблемы

Президент Владимир Зеленский заявляет о нехватке кандидатур на должности председателя областной государственной администрации.

Об этом он сообщил в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Такая сложная ситуация с губернаторами. Мне приносят одного-двух человек на область, которые хотят быть губернаторами. Никто не хочет, никто не может. Все говорят: "зарплата нас такая не устраивает", - сказал Зеленский.

Президент привел в пример Сумскую область, где подавался лишь один человек.

По его словам, часть кандидатов заявляли, что будут искать альтернативные источники доход будучи на должности, на он отказывал им в должности.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский пожаловался, что редко видится со своими российскими друзьями - Макаревичем, Слепаковым и Реввой. Также Зеленский думал, что будет всех сажать, а ему сказали "ай-ай-ай, президент не имеет права влиять на органы".

Тем временем Зеленский сказал, в чем единственная ошибка экс-Президента Петра Порошенко и обвинил его в провокации нового Майлана.