Зеленский заявил, что хотел придти на пресс-марафон в спортивной форме после пробежки

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что утром был на пробежке и хотел прибежать в спортивной форме на общение с журналистами на фудкорт Kyiv Food Market, но его отговорили. Об этом Зеленский заявил на пресс-марафоне, передает 112.

Также Зеленский извинился, что опоздал.

"Я хотел - кстати, извиняюсь, что я немного опоздал, потому что я хотел, честно, я бегаю с утра, сейчас есть возможность, я переехал в город, и я сейчас бегаю, поэтому я хотел прибежать. Но мне сказали, что это будет неуважение к вам, что я буду в спортивной форме", - заявил Зеленский.

После того, как пресс-служба Президента объявила о проведении Владимиром Зеленским пресс-марафона 10 октября, журналисты начали активно обсуждать формат в социальных сетях, задаваясь вопросом о том, для чего менять формат и не провести обычную пресс-конференцию.

"Цензору" отказали в участии в пресс-марафоне Зеленского из-за "тайминга", но после звонка разрешили.

Журналисты выстроились в очередь на пресс-марафон Зеленского.