Зеленский заявил, что хотел придти на пресс-марафон в спортивной форме после пробежки

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что утром был на пробежке и хотел прибежать в спортивной форме на общение с журналистами на фудкорт Kyiv Food Market, но его отговорили. Об этом Зеленский заявил на пресс-марафоне, передает 112.\r\nТакже Зеленский извинился, что опоздал.\r\n"Я хотел - кстати, извиняюсь, что я немного опоздал, потому что я хотел, честно, я бегаю с утра, сейчас есть возможность, я переехал в город, и я сейчас бегаю, поэтому я хотел прибежать. Но мне сказали, что это будет неуважение к вам, что я буду в спортивной форме", - заявил Зеленский.\r\nПосле того, как пресс-служба Президента объявила о проведении Владимиром Зеленским пресс-марафона 10 октября, журналисты начали активно обсуждать формат в социальных сетях, задаваясь вопросом о том, для чего менять формат и не провести обычную пресс-конференцию.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Цензору" отказали в участии в пресс-марафоне Зеленского из-за "тайминга", но после звонка разрешили.\r\nЖурналисты выстроились в очередь на пресс-марафон Зеленского.