подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 октября 2019, четверг, 11:31 745
Президент 2019-10-10T11:32:00+03:00
Українські Новини
Глава оборонного комитета Рады Завитневич с инфарктом лежит в больнице

Глава оборонного комитета Рады Завитневич с инфарктом лежит в больнице

Президент Владимир Зеленский заявляет, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Алексей Завитневич пережил инфаркт и находится в больнице.

Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

Зеленский отметил, что Завитневич не посещает заседания парламента по уважительной причине.

"Он чуть не умер, у него случился инфаркт", - заявил Президент.

Он также отметил, что очень давно знаком с Завитневичем и считает его профессионалом и компетентным в военной сфере человеком.

Зеленский также отрицает, что Завитневич получил должность главы комитета потому, что является мужем одноклассницы Президента.

Как сообщали Українськi Новини, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") заявил, что жители Золотого в Луганской области и Петровского в Донецкой области поддерживают разведение войск.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Александр Завитневич Пресс-марафон Оборонный комитет

Архив
Новости
Минфин, НБУ и Приватбанк подадут апелляцию на решение суда о возврате акций банка бывшим владельцам 12:04 Обновляется
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
Зеленский про майдан и Путина. Пресс-марафон онлайн 12:00 Обновляется
Я просто не знаю, кто это такой, - Зеленский о встрече с Кислиным в США 11:59
Кровопролития не будет: Зеленский заявил, что не боится нового "Майдана" 11:50
больше новостей
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Совет предпринимателей при Кабмине призвал Президента ветировать законопроект №1049 из-за скандальной поправки 12:18 Документ
С Нового года штрафы за превышение скорости хотят изменить 14:25
В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала 06:30 Документ
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Суд обязал НАБУ расследовать возможное взяточничество, халатность, растрату госсредств и госизмену Порошенко 08:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok