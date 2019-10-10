Глава оборонного комитета Рады Завитневич с инфарктом лежит в больнице

Президент Владимир Зеленский заявляет, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Алексей Завитневич пережил инфаркт и находится в больнице.\r\nОб этом он сказал в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.\r\nЗеленский отметил, что Завитневич не посещает заседания парламента по уважительной причине.\r\n"Он чуть не умер, у него случился инфаркт", - заявил Президент.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОн также отметил, что очень давно знаком с Завитневичем и считает его профессионалом и компетентным в военной сфере человеком.\r\nЗеленский также отрицает, что Завитневич получил должность главы комитета потому, что является мужем одноклассницы Президента.\r\nКак сообщали Українськi Новини, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") заявил, что жители Золотого в Луганской области и Петровского в Донецкой области поддерживают разведение войск.