Глава оборонного комитета Рады Завитневич с инфарктом лежит в больнице

Президент Владимир Зеленский заявляет, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Алексей Завитневич пережил инфаркт и находится в больнице.

Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

Зеленский отметил, что Завитневич не посещает заседания парламента по уважительной причине.

"Он чуть не умер, у него случился инфаркт", - заявил Президент.

Он также отметил, что очень давно знаком с Завитневичем и считает его профессионалом и компетентным в военной сфере человеком.

Зеленский также отрицает, что Завитневич получил должность главы комитета потому, что является мужем одноклассницы Президента.

Как сообщали Українськi Новини, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") заявил, что жители Золотого в Луганской области и Петровского в Донецкой области поддерживают разведение войск.