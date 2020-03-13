Украина "примеряет" карантин. Власть уже открыто пинают радикалы

Украина начинает потихоньку привыкать к карантину, который официально начался с утра 12 марта. Ситуация пока напоминает, скорее, расхожую поговорку "кто в лес, кто по дрова". А вот предположения, что карантин может иметь под собой более существенную основу, чем "1 заболевший в Черновцах", получают косвенные подтверждения. Так, Минздрав на запрос "Українських Новин" о статистике смертности от пневмонии, заявил, что "не располагает" такой информацией. Весь секрет в том, что как раз пневмония и является той последней стадией, от которой умирает основная масса пострадавших от коронавируса. В том числе – не выявленного. Пока же коронавирус подозревают у еще одного украинца, возвратившегося из Польши.



Первыми на себе карантин почувствовали ученики школ и других учебных заведений. А также их родители. С острым вопросом, чем занять детвору на внезапно "свалившихся" каникулах. После первого демарша, кинотеатры таки смирились с карантином, и большая часть крупных сетей прекратила свою работу. Закрылась до 3 апреля даже Национальная опера Украины. А вот, например, Киевский зоопарк наоборот не думает закрывать свои двери, и даже снижает цены на билеты, чтобы привлечь новых посетителей.



Обещают бесперебойно работать во время карантина торговые сети и банки.



А вот с транспортом пока происходят противоположные телодвижения. Так, "Укрзализныця" заявила, что не будет отменять поезда, вместо этого планируют дезинфицировать вагоны и вокзалы. Зато прекращают летать самолеты. Уже рассматривается отмена авиасообщения с Германией и Францией. А МАУ и вовсе заявила о предстоящей отмене своих весенних маршрутов, а это – 2 тысячи рейсов. Пока не прекращают летать самолеты в лидирующую по заболеваемости и заразившую коронавирусом пол Европы Италию. Мининфраструктуры планирует даже направить дополнительные рейсы в Рим и Милан, чтобы эвакуировать наших граждан из этой страны. При том, что по разным оценкам украинская диаспора в Италии составляет от 500 тыс до 1,2 млн человек. Планируется и еще одна эвакуация наших граждан из Китая.

Добрался карантин и до тюрем. Здесь собрались проводить температурный скриннинг всех посетителей, включая адвокатов. А вот свидания в тюрьмах и СИЗО запрещать из-за карантина не будут.



В мире же болезнь только набирает обороты. В Италии только за сутки выявлено 2 тысячи новых зараженных. А в Германии на высшем уровне заговорили о неминуемости массового заражения населения. Почитайте откровения Меркель, которая ожидает инфицирования до 70% населения страны.



Вместе с вирусом беспокойство украинцам стала доставлять национальная валюта. В последние дни гривна падает несмотря на титанические усилия и интервенции Нацбанка. Так, только официальный курс на 12 марта упал на 30 копеек. А на 13 марта – еще на 23 копейки до 25,81 грн за доллар. В обменниках же курс взлетел сразу на 80 копеек и перевалил за 26 грн за доллар. Не отстает и межбанк, где гривна теряет по 30 копеек в день. Активно начали скупать доллар нерезиденты, что является не очень хорошим симптомом. Зато инвестбанкиры продолжают утверждать, что серьезных причин для лавинообразного обвала гривны нет, а резкое снижение ее курса является паническим и временным.



Падает не только гривна. Сегодня молодыми радикалами была публично уронена и украинская власть в лице одного из его представителей. Нападение состоялось во время презентации Сергеем Сивохо "Платформы примирения". Правда, вместо примирения произошла стычка с бросанием спикера на пол. По легенде атаковали Сивохо "ветераны", хотя удивление вызывало наличие в ветеранской среде преимущественно тинеджеров, что явно видно по фото и видео. Часть нападавших задержали. "Нацкорпус" тут же призвал националистов под МВД для поддержки задержанных. По сути, произошла публичная десакрализация власти. Если дело будет спущено "на тормозах", власть перестанет быть властью, ее место займут "активисты". Вот только, многие сомневаются, что дело может пойти как-то иначе, учитывая, что за нападавшими многие видят заигравшиеся фигуры из той же власти.



Жертвой коронавируса уже стал и "спорт миллионов". УЕФА решило принимать решение, что же делать с главными футбольными турнирами. Уже понятно, что из-за коронавируса могут приостановить розыгрыш еврокубков. А авторитетное издание L’Equire сообщило, что рассматривается даже вопрос переноса на 2021 год Евро-2020. И об этом объявят уже 17 марта. Ушли на карантин ведущие европейские футбольные чемпионаты – Испании и Италии. А матчи Чемпионата и Кубка Украины будут проводиться без зрителей. В США же из-за коронавируса остановила сезон Национальна баскетбольная ассоциация.



А в Украину идет из Европы циклон Gizela. В ближайшие дни нас ждет похолодание, ветры и дожди.

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