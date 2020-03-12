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12 марта 2020, четверг, 15:17 472
Спорт 2020-03-12T15:28:29+02:00
Українські Новини
Следующие матчи УПЛ по футболу и кубка Украины пройдут без зрителей из-за коронавируса

Следующие матчи УПЛ по футболу и кубка Украины пройдут без зрителей из-за коронавируса

Ярина Вацяк
Футбол, Кубок Украины, матчи, УПЛ, матчи без зрителей, карантин в Киеве, Карантин из-за коронавируса
НСК
НСК "Олимпийский". Фото: Olympic NSC/Facebook

Следующие матчи Украинской премьер-лиги по футболу и кубка Украины будут проходить без зрителей из-за карантина до 3 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинской ассоциации футбола.

Такие меры предприняты во исполнение постановления Кабинета Министров о карантине из-за распространения коронавируса.

Ограничения коснутся также футбольных матчей с участием молодежных клубов и женских команд

Как сообщали Українськi Новини, из-за коронавируса в Украине могут ограничить авиасообщение с Германией и Францией.

В мире по состоянию на 12 марта количество инфицированных коронавирусом выросло до 124 118 человек.

В Киеве не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. Единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

Также в НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина. НБУ добавил, что готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.

Тем временем, самые крупные сети кинотеатров в Киеве закрылись из-за карантина.

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