О переносе ЕВРО-2020 на 2021 год объявят 17 марта, — L’Equire

Пока центральные лиги Европы заявляют о приостановке сезонов на неопределенное время, запланированный Чемпионат Европы по футболу могут перенести на 2021 год.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание L'Equipe.

Источник сообщает, что на встрече 17-го марта, которую УЕФА организовывает для 55 стран-участников союза, футбольные власти объявят о решении переноса континентального первенства на следующий год.

Кроме того, планируют приостановить игры Лиги чемпионов и Лиги Европы и все национальные чемпионаты.

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