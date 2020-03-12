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12 марта 2020, четверг, 18:02 61
Спорт 2020-03-12T18:03:27+02:00
Українські Новини
О переносе ЕВРО-2020 на 2021 год объявят 17 марта, — L’Equire

О переносе ЕВРО-2020 на 2021 год объявят 17 марта, — L’Equire

Кира Молчанова
Спорт, Футбол, Карантин, Отмена, Евро-2020, коронавирус в Европе
Футбол. Евро2020
Футбол. Евро2020

Пока центральные лиги Европы заявляют о приостановке сезонов на неопределенное время, запланированный Чемпионат Европы по футболу могут перенести на 2021 год.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание L'Equipe.

Источник сообщает, что на встрече 17-го марта, которую УЕФА организовывает для 55 стран-участников союза, футбольные власти объявят о решении переноса континентального первенства на следующий год.

Кроме того, планируют приостановить игры Лиги чемпионов и Лиги Европы и все национальные чемпионаты.

Как сообщали Українські Новини, следующие матчи Украинской премьер-лиги по футболу и кубка Украины будут проходить без зрителей из-за карантина до 3 апреля.

Руководители континентального футбола решили созвать все заинтерисованные стороны по поводу комплексных перспектив проведения матчей как на клубном уровне, так и соревнований сборных команд. 

Сборная Украины проведет товарищескую встречу со сборной Польши при пустых трибунах.

В США из-за коронавируса на осень перенесли крупнейший в мире музыкальный фестиваль Coachella.

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