"Национальная опера Украины" приостановила работу до 3 апреля из-за карантина, введенного местными органами власти, чтобы предупредить распространение коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщил администратор сети кинотеатров.

"Да, отменены все спектакли", - сказал он.

Также было отмечено, что люди, уже купившие билеты, смогут вернуть заплаченные деньги обратно.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Киевская городская государственная администрация ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек до 31 марта из-за распространения коронавируса.

Также Министерство образования и науки отмечает, что карантин продлится 3 недели - с 12 марта по 3 апреля 2020 года, однако сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявили коронавирус COVID19 пандемией.

Тем временем, Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов.