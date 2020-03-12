"Национальная опера Украины" приостановила работу до 3 апреля из-за карантина, введенного местными органами власти, чтобы предупредить распространение коронавируса. Об этом Українським Новинам сообщил администратор сети кинотеатров. "Да, отменены все спектакли", - сказал он. Также было отмечено, что люди, уже купившие билеты, смогут вернуть заплаченные деньги обратно. Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля. Киевская городская государственная администрация ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек до 31 марта из-за распространения коронавируса. Также Министерство образования и науки отмечает, что карантин продлится 3 недели - с 12 марта по 3 апреля 2020 года, однако сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявили коронавирус COVID19 пандемией. Тем временем, Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов.