подписаться на рассылку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 марта 2020, четверг, 10:25 1030
Общество 2020-03-12T10:26:37+02:00
Українські Новини
"Национальная опера Украины" приостановила работу до 3 апреля из-за карантина

"Национальная опера Украины" приостановила работу до 3 апреля из-за карантина

Елизавета Драбкина
Карантин, Коронавирус, Национальная опера
Национальная опера Украины
Национальная опера Украины

"Национальная опера Украины" приостановила работу до 3 апреля из-за карантина, введенного местными органами власти, чтобы предупредить распространение коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщил администратор сети кинотеатров.

"Да, отменены все спектакли", - сказал он.

Также было отмечено, что люди, уже купившие билеты, смогут вернуть заплаченные деньги обратно.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Киевская городская государственная администрация ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек до 31 марта из-за распространения коронавируса.

Также Министерство образования и науки отмечает, что карантин продлится 3 недели - с 12 марта по 3 апреля 2020 года, однако сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявили коронавирус COVID19 пандемией.

Тем временем, Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус Национальная опера

В Италии за сутки больше 2 тыс. новых зараженных коронавирусом. Данные на 12 марта
В НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина
Новости
Карантин из-за коронавируса: в тюрах будут проводить скрининг температуры 12:15
МИД готовит еще одну эвакуацию украинцев из Китая 12:08
В ЕС отреагировали на решение Трампа о запрете поездок в США 12:04
На время карантина "Нефтегаз" разрешил работать из дому сотрудникам с детьми 12:00
Задержан еще один подозреваемый в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого 11:43
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
Капустные котлеты. Фото: povar.ru
Великий пост-2020: сочные весенние капустные котлеты 07:00
больше новостей
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
Украина входит в финансово-экономический кризис, - Шмыгаль 20:35
больше новостей
Задержан еще один подозреваемый в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok