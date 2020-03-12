Самые крупные сети кинотеатров в Киеве закрылись из-за карантина

Сеть многозальных кинотеатров "Мультиплекс" приостановила работу кинотеатров в Киеве из-за карантина.

Об этом в социальной сети Facebook написал руководитель, передают Українськi Новини.

"Сегодня решением постоянной комиссии КГГА по вопросам техногенной эпидемиологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было введено в действие решение о закрытии кинотеатров в городе Киев на период до 31 марта 2020 года. С высокой степенью вероятности закрытия будут происходить и по другим городам страны на протяжении ближайших нескольких дней; предвидим это. В период вынужденной паузы будем фокусироваться на обновлении нашей стратегии, оттачивать участки процессов, в которых мы еще не достигли совершенства в работе с вами, формировать новые продукты", - написал он.

"Мультиплекс" возобновит свою работу с момента официального окончания национального карантина.

Также сеть кинотеатров "Оскар" в Киеве приостановила работу до 3 апреля. Об этом Українським Новинам сообщила администратор сети кинотеатров.

"Мы беспокоимся о наших посетителях, поэтому кинотеатры не работают из-за карантина", - сказала она.

Девушка отметила, что граждане, которые купили билеты в кино по интернету, смогут обратно вернуть заплаченные деньги.

"Мы возвращаем деньги за уже купленные билеты на сеанс", - отметила администратор.

Также в "Оскаре" сообщили, что из-за карантина сеть кинотеатров понесет убытки, однако назвать сумму ущерба там отказались.

"Как Вы считаете, понесет ли кинотеатр из-за этого убытки? Я думаю, ответ очевиден," - подчеркнула собеседник.

Как сообщали Українськi Новини, сроки карантина в Украине могут поменяться в зависимости от эпидемситуации.

Тем временем Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов.