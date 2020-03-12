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  • В Италии за сутки больше 2 тыс. новых зараженных коронавирусом. Данные на 12 марта
12 марта 2020, четверг, 08:40 1112 Карта
Мир 2020-03-12T08:40:43+02:00
Українські Новини
В Италии за сутки больше 2 тыс. новых зараженных коронавирусом. Данные на 12 марта

В Италии за сутки больше 2 тыс. новых зараженных коронавирусом. Данные на 12 марта

Анна Рудык
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Европе, коронавирус в Иране
Карта коронавируса. Скриншот: South China Morning Post
Карта коронавируса. Скриншот: South China Morning Post

В то время, как Украина ввела карантин из-за коронавируса, а ВОЗ признала его пандемией, в мире количество инфицированных выросло до 124 118 человек. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, согласно данным, количество погибших от коронавируса за сутки увеличилось до 4 622 человек (за сутки 338). А количество новых зарегистрированных случаев увеличилось на 4 986 человек. 

После Китая на втором и третьем месте по количеству инфицированных находятся Италия и Иран. В Италии количество зараженных за сутки увеличилось на 2 313 человек (всего 12 462 случая). Погибли 827 человек (196 за сутки).

В Иране за сутки 958 новых случаев заражения коронавирусом, всего 9 000, погибли 354 человека (за сутки 63).

А количество вылеченных от коронавируса увеличилось до 67 694 человек.

Счетчик коронавируса. Скриншот: South China Morning PostСчетчик коронавируса. Скриншот: South China Morning Post

Как сообщали Українські Новини, сроки карантина в Украине могут поменяться в зависимости от эпидемситуации.

Также Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов.

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В Италии за сутки больше 2 тыс. новых зараженных коронавирусом. Данные на 12 марта
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