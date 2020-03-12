МАУ отменяет 2 тысячи рейсов из-за коронавируса: что делать пассажирам

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) намерена отменить около 2 тыс. рейсов весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Как и все другие авиакомпании мира, МАУ будет продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и одновременно балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, введенных рядом стран. Именно поэтому весной 2020 будет отменено около 2 000 рейсов", - сказано в нем.

Отмечается, что авиакомпания тесно сотрудничает с национальными и международными органами в вопросах недопущения дальнейшего распространения коронавируса и выполняет все требования Всемирной организации здоровья, Министерства здравоохранения и стран назначения.

Пассажирам рекомендуется проверять статус своих рейсов за несколько дней до вылета, а также следить за правилами въезда стран, в которые они направляются.

Как сообщали Українськi Новини, МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию.

Другие украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом.