Гривна на межбанке продолжает снижаться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 32 коп. в четверг снизился на 29 коп. до 26,01 UAH\/USD.Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,79-25,82 UAH\/USD, затем котировки сузились до 25,82-25,86 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,01-26,04 UAH\/USD.С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 9,56% с 23,74 UAH\/USD до 26,01 UAH\/USD.Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD.В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.12 марта курс доллара в обменниках взлетел на 80 копеек. Средний курс покупки евро повысился на 47,85 коп. до 28,9045 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 80,19 коп. до 30,1148 UAH\/EUR.Кроме того, в НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина. Тем временем НБУ впервые в 2020 объявил аукцион по продаже валюты.