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12 марта 2020, четверг, 17:15 947
Финансы 2020-03-12T17:25:04+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжает снижаться

Гривна на межбанке продолжает снижаться

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Межбанк, курс доллара, Межбанковский валютный рынок
Гривны
Гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 32 коп. в четверг снизился на 29 коп. до 26,01 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,79-25,82 UAH/USD, затем котировки сузились до 25,82-25,86 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,01-26,04 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 9,56% с 23,74 UAH/USD до 26,01 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

12 марта курс доллара в обменниках взлетел на 80 копеек. Средний курс покупки евро повысился на 47,85 коп. до 28,9045 UAH/EUR, курс продажи повысился на 80,19 коп. до 30,1148 UAH/EUR.

Кроме того, в НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина

Тем временем НБУ впервые в 2020 объявил аукцион по продаже валюты.

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