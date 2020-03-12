Гривна на межбанке продолжает снижаться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 32 коп. в четверг снизился на 29 коп. до 26,01 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.



По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,79-25,82 UAH/USD, затем котировки сузились до 25,82-25,86 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,01-26,04 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 9,56% с 23,74 UAH/USD до 26,01 UAH/USD.



Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



12 марта курс доллара в обменниках взлетел на 80 копеек. Средний курс покупки евро повысился на 47,85 коп. до 28,9045 UAH/EUR, курс продажи повысился на 80,19 коп. до 30,1148 UAH/EUR.



Кроме того, в НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина.



Тем временем НБУ впервые в 2020 объявил аукцион по продаже валюты.