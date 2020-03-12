Инвестбанкиры рассказали, как мировой кризис повлияет на курс гривны

В то время, как НБУ продал 0,6 млрд долларов на межбанке за 2 дня, инвестиционные банкиры отмечают, что даже в случае углубления мирового кризиса риски стремительной девальвации гривны невысоки.

Об этом они сообщили в комментарии Українським Новинам.

"В первую очередь, это повлияет на ставки по ОВГЗ. Решение отказаться от аукциона говорит о том, что у правительства в данный момент возникают трудности с оценкой стоимости ОВГЗ, которая на данный момент удовлетворила бы инвесторов", - покомментировала Евгения Ахтырко, аналитик Concorde Capital.

Что касается курса, по ее словам, то ближайшие две недели будут очень важными.

Понятно, что в этот период на рынке будут преобладать эмоции. (В первый рабочий день недели) НБУ потратил 250 млрд долларов в виде интервенций на межбанк с целью сгладить ажиотажный спрос на рынке. Если получится сгладить ажиотажный спрос, рынок со временем сам найдет новую точку равновесия, которая будет определяться в большей степени фундаментальными факторами, и в меньшей степени паническими настроениями", - добавила Ахтырко.

"На данный момент мы считаем, что даже в случае углубления мирового кризиса риски стремительной девальвации гривни невысоки. Мы ожидаем, что в случае кризиса спрос на импортные товары в Украине будет снижаться, это может привести к улучшению торгового баланса, а значит, девальвационное давление увеличиваться не будет", - подытожила аналитик.

Александр Мартыненко, глава аналитического департамента группы ICU отметил, что эпидемия коронавируса и падение цен на нефть резко ухудшили настроения на финансовых рынках.

Для Украины ситуация еще более усугубляется отставкой правительства и обеспокоенностью инвесторов о приверженности властей курсу реформ.

"Падение спроса иностранных инвесторов на ОВГЗ и риторика представителей нового правительства о необходимости ослабить гривню в интересах экспортёров резко усилили девальвационные ожидания на валютном рынке. Многое будет зависеть от дальнейшего развития глобальной ситуации с коронавирусом, настроений на финансовых рынках", - сказал он.

Мартыненко подчеркнул, что внутри страны важна будет дальнейшая риторика правительства относительно курса гривны и прогресс в сотрудничестве с МВФ.

Отсутствие нового негатива по вирусу, а также конкретные шаги украинских властей к заключению соглашения с МВФ успокоят инвесторов.

Рост ставок ОВГЗ также может вернуть инвесторов на украинский рынок.

А возвращение внешних инвесторов на аукционы ОВГЗ поддержат спрос на гривну и снимет психологическое напряжение на валютном рынке.

"Мы ожидаем, что НБУ и в дальнейшем будет своими интервенциями удерживать гривню от значительного ослабления. При таких условиях и в отсутствии новых негативных сюрпризов гривня может закончить март в диапазоне 26-27. К лету возможно укрепление до 25-26. Положительную роль при этом должны сыграть спрос на гривню со стороны агроэкспортеров, а также падение мировых цен на нефть и природный газ. К концу года будет расширяться внешнеторговый дефицит, курс может вновь ослабнуть до уровней 27", - добавил эксперт.

В текущем году на курс гривны будут влиять: ситуация с коронавирусом; ситуация в глобальной экономике; ситуация на внешних финансовых рынках, возможности по внешнему заимствованию; внешний спрос на ОВГЗ; риторика и действия правительства и НБУ; реформы в сфере экономики и финансов; прогресс в сотрудничестве с МВФ; цены на нефть; урожай.

Как сообщали Українські Новини, финансисты отмечают, что нерезиденты утратили интерес к ОВГЗ из-за негативных ожиданий от коронавируса на внешних рынках и снижающихся процентных ставок.

Национальный банк продал 350 млн долларов на межбанковском валютном рынке в среду для сдерживания девальвации гривны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис будучи гораздо крепче, чем это было во время кризиса в 2008 году, а также заяивл, что Украине осталось выполнить 2 условия Международного валютного фонда для дальнейшего продолжения сотрудничества.