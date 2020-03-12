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12 марта 2020, четверг, 09:12 29
Финансы 2020-03-12T09:16:08+02:00
Українські Новини
Инвестбанкиры рассказали, как мировой кризис повлияет на курс гривны

Инвестбанкиры рассказали, как мировой кризис повлияет на курс гривны

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, Кризис, Валюта, ОВГЗ, Доллары, Коронавирус
Стремительной девальвации не будет
Стремительной девальвации не будет

В то время, как НБУ продал 0,6 млрд долларов на межбанке за 2 дня, инвестиционные банкиры отмечают, что даже в случае углубления мирового кризиса риски стремительной девальвации гривны невысоки.

Об этом они сообщили в комментарии Українським Новинам.

"В первую очередь, это повлияет на ставки по ОВГЗ. Решение отказаться от аукциона говорит о том, что у правительства в данный момент возникают трудности с оценкой стоимости ОВГЗ, которая на данный момент удовлетворила бы инвесторов", - покомментировала Евгения Ахтырко, аналитик Concorde Capital.

Что касается курса, по ее словам, то ближайшие две недели будут очень важными.

Понятно, что в этот период на рынке будут преобладать эмоции. (В первый рабочий день недели) НБУ потратил 250 млрд долларов в виде интервенций на межбанк с целью сгладить ажиотажный спрос на рынке. Если получится сгладить ажиотажный спрос, рынок со временем сам найдет новую точку равновесия, которая будет определяться в большей степени фундаментальными факторами, и в меньшей степени паническими настроениями", - добавила Ахтырко.

"На данный момент мы считаем, что даже в случае углубления мирового кризиса риски стремительной девальвации гривни невысоки. Мы ожидаем, что в случае кризиса спрос на импортные товары в Украине будет снижаться, это может привести к улучшению торгового баланса, а значит, девальвационное давление увеличиваться не будет", - подытожила аналитик.

Александр Мартыненко, глава аналитического департамента группы ICU отметил, что эпидемия коронавируса и падение цен на нефть резко ухудшили настроения на финансовых рынках.

Для Украины ситуация еще более усугубляется отставкой правительства и обеспокоенностью инвесторов о приверженности властей курсу реформ.

"Падение спроса иностранных инвесторов на ОВГЗ и риторика представителей нового правительства о необходимости ослабить гривню в интересах экспортёров резко усилили девальвационные ожидания на валютном рынке. Многое будет зависеть от дальнейшего развития глобальной ситуации с коронавирусом, настроений на финансовых рынках", - сказал он.

Мартыненко подчеркнул, что внутри страны важна будет дальнейшая риторика правительства относительно курса гривны и прогресс в сотрудничестве с МВФ.

Отсутствие нового негатива по вирусу, а также конкретные шаги украинских властей к заключению соглашения с МВФ успокоят инвесторов.

Рост ставок ОВГЗ также может вернуть инвесторов на украинский рынок.

А возвращение внешних инвесторов на аукционы ОВГЗ поддержат спрос на гривну и снимет психологическое напряжение на валютном рынке.

"Мы ожидаем, что НБУ и в дальнейшем будет своими интервенциями удерживать гривню от значительного ослабления. При таких условиях и в отсутствии новых негативных сюрпризов гривня может закончить март в диапазоне 26-27. К лету возможно укрепление до 25-26. Положительную роль при этом должны сыграть спрос на гривню со стороны агроэкспортеров, а также падение мировых цен на нефть и природный газ. К концу года будет расширяться внешнеторговый дефицит, курс может вновь ослабнуть до уровней 27", - добавил эксперт.

В текущем году на курс гривны будут влиять: ситуация с коронавирусом; ситуация в глобальной экономике; ситуация на внешних финансовых рынках, возможности по внешнему заимствованию; внешний спрос на ОВГЗ; риторика и действия правительства и НБУ; реформы в сфере экономики и финансов; прогресс в сотрудничестве с МВФ; цены на нефть; урожай.

Как сообщали Українські Новини, финансисты отмечают, что нерезиденты утратили интерес к ОВГЗ из-за негативных ожиданий от коронавируса на внешних рынках и снижающихся процентных ставок.

Национальный банк продал 350 млн долларов на межбанковском валютном рынке в среду для сдерживания девальвации гривны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис будучи гораздо крепче, чем это было во время кризиса в 2008 году, а также заяивл, что Украине осталось выполнить 2 условия Международного валютного фонда для дальнейшего продолжения сотрудничества.

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