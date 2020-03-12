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12 марта 2020, четверг, 12:38 246
Общество 2020-03-12T14:30:03+02:00
Українські Новини
"Укрзализниця" не собирается отменять поезда и дезинфицирует вокзалы и вагоны

"Укрзализниця" не собирается отменять поезда и дезинфицирует вокзалы и вагоны

Кира Молчанова
Укрзализныця, Коронавирус, Поезда, коронавирус в Украине
Укрзализныци. Фото: Facebook/Укрзализныця
Укрзализныци. Фото: Facebook/Укрзализныця

Отправка пассажирских поездов осуществляется в соответствии по расписанию, несмотря на распространение коронавируса в мире и введение карантина в Украине.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба "Укрзализници".

В сообщении говорится, что из-за распространения инфекции здания вокзалов и вагоны дезинфицируют каждый час. Кроме того, убирают санитарные тупики, чтобы в случае необходимости устроить там карантин.

В "Укрзализныце" рассказали, что на вокзалах обустраиваются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции, которые оборудуются необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами. Также во всех поездах есть аптечки для срочной медицинской помощи.

Кроме того, пресс-службе предупредили, что выставка Ukraine WOW, которая проходит на территории вокзала станции Киев-Пассажирский, заранее завершает свою работу из-за карантина.

Как сообщали Українські Новини, посетители тюрем и СИЗО будут проходить температурный скрининг, чтобы избежать распространения коронавируса.

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусом зафиксирован в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

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