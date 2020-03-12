Минздрав не знает, сколько человек скончалось от пневмонии в эпидсезоне 2019/2020

Министерство здравоохранения не располагает информацией о количестве смертей от пневмонии в эпидемиологическом сезоне 2019/2020.

Об этом сообщила Українським Новинам пресс-служба Минздрава, передают Українські Новини.

Согласно предоставленной информации, статистика заболеваний пневмонией за указанный сезон не была составлена.

Также представители пресс-службы сообщили, что Минздрав не уполномочен располагать всеми статистическими данными; этим занимается Центр медицинской статистики (Медстатистика).

В свою очередь, по состоянию на 11 марта, Медстатистика также не располагает информацией о количестве смертей от пневмонии в эпидсезоне 2019/2020.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Пневмония является одним из осложнений коронавируса.

В столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. Единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

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