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12 марта 2020, четверг, 15:29 2123
Верховная Рада и партии 2020-03-12T15:45:34+02:00
Українські Новини
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения

Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения

Павел Твердохлиб
Андрей Билецкий, Нацкорпус, Сергей Сивохо, Нацплатформа примирения
Андрей Билецкий. Фото: пресс-служба
Андрей Билецкий. Фото: пресс-служба

Председатель политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий призвал поддержать ветеранов антитеррористической операции (АТО), которых задержали сотрудники Национальной полиции во время срыва презентации Национальной платформы примирения и единства в Киеве.

Об этом Билецкий заявил в своем Telegram-канале.

"Задержаны 6 ветеранов войны, которые сегодня сорвали "платформу" ватника Сивохо. Сейчас они в Печерском отделении на ул. Московской, 30. Сотни ветеранов, националистов уже собираются там. Просим поддержки собратьев, призываю приехать и отстоять своих - сейчас это дело чести", - написал председатель "Нацкорпуса".

Глава "Нацкорпуса" заявил, что полиция задержала 6 ветеранов, участвовавших в акции против проведения презентации Национальной платформы примирения и единства Сергея Сивохо. Он сообщил, что сейчас националисты собираются у здания Печерского управления Национальной полиции в г. Киеве, куда везут задержанных, и призвал украинских патриотов присоединиться к митингу.

"Группа ветеранов, большинство которых - члены партии "Национальный корпус", сорвали этот цирк и фарс. Сейчас 6 ветеранов российско-украинской войны, которые имеют высокие государственные награды, задержаны. Их везут в Печерское управление Нацполиции. Ветераны, националисты сейчас собираются туда. Всех тех, кто знает, что есть российско-украинская война, а не внутренний конфликт, как полагает Зеленский и Сивохо, - просим вашей поддержки. Отстоять ветеранов перед Днем добровольца - дело чести", - призвал Билецкий.

Политик добавил, что сама концепция Национальной платформы примирения позорная, ведь она навязывает украинцам позицию о внутреннем конфликте на Донбассе, когда на самом деле есть война с Россией.

"Сегодня в Киеве попытался пройти фарс под названием "Национальная платформа примирения" Сергея Сивохо. Кто не помнит: Сивохо - это клоун, которого Президент Украины назначил замом секретаря СНБО. Эта платформа, безусловно, является сепаратистской. Это - попытка имплементировать в наше сознание пророссийские лозунги. Потому что если "Национальная платформа примирения", то значит у нас не война с Россией, не пророссийские террористы, а внутриукраинский конфликт", - сказал Андрей Билецкий.

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