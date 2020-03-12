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12 марта 2020, четверг, 12:17 23
Политика 2020-03-12T12:18:51+02:00
Українські Новини
МИД готовит еще одну эвакуацию украинцев из Китая

МИД готовит еще одну эвакуацию украинцев из Китая

Анна Рудык
Эпидемия коронавируса, Эвакуация украинцев, эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая, Настя Зинченко
МИД. Фото: 5.ua
МИД. Фото: 5.ua

Министерство иностранных дел (МИД) готовит вторую эвакуацию из Китая 10 украинцев, в том числе Анастасии Зинченко с ее собакой.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi Новини.

"Мы вместе с министерством инфраструктуры начинаем подготовку второй эвакуации наших граждан с Китая. Сейчас посольству известно о 41 гражданине в Ухане, из них 10 изъявили желание эвакуироваться", - сказал он.

В то числе министр сообщил, что разговаривал с Зинченко о ее ситуации с собакой.

"Сегодня утром я провел телефонный разговор с нашей соотечественницей Анастасией, которая пребывает в Китае со своей собакой. Мы договорились о следующем алгоритме. Власти Уханя разрешили выезд за его пределы и теперь можно путешествовать внутри Китая. Госпожа Анастасия выявила интерес поехать в Пекин и пройти там все процедуры для надлежащего оформления своего любимца. Я поручил посольству в Пекине содействовать ей в логистике для переезда и предоставить максимальное содействие в Пекине после ее приезда для прохождения всех необходимых процедур", - сказал он.

Кулеба добавил, что количество желающих эвакуироваться может увеличиться, и их всех вернут домой.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявлял, что отдельный самолет за собачкой уже перебор.

Ранее, в феврале, Зинченко заявила, что Украина отказалась эвакуировать девушку из Уханя из-за собаки. Посольство опровергло ее обвинения, объяснив причины невозможности эвакуации. В то же время посольство Украины пообещало помочь украинке, отказавшейся от эвакуции из Уханя из-за собаки

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