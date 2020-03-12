МИД готовит еще одну эвакуацию украинцев из Китая

Министерство иностранных дел (МИД) готовит вторую эвакуацию из Китая 10 украинцев, в том числе Анастасии Зинченко с ее собакой.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi Новини.

"Мы вместе с министерством инфраструктуры начинаем подготовку второй эвакуации наших граждан с Китая. Сейчас посольству известно о 41 гражданине в Ухане, из них 10 изъявили желание эвакуироваться", - сказал он.

В то числе министр сообщил, что разговаривал с Зинченко о ее ситуации с собакой.

"Сегодня утром я провел телефонный разговор с нашей соотечественницей Анастасией, которая пребывает в Китае со своей собакой. Мы договорились о следующем алгоритме. Власти Уханя разрешили выезд за его пределы и теперь можно путешествовать внутри Китая. Госпожа Анастасия выявила интерес поехать в Пекин и пройти там все процедуры для надлежащего оформления своего любимца. Я поручил посольству в Пекине содействовать ей в логистике для переезда и предоставить максимальное содействие в Пекине после ее приезда для прохождения всех необходимых процедур", - сказал он.

Кулеба добавил, что количество желающих эвакуироваться может увеличиться, и их всех вернут домой.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявлял, что отдельный самолет за собачкой уже перебор.

Ранее, в феврале, Зинченко заявила, что Украина отказалась эвакуировать девушку из Уханя из-за собаки. Посольство опровергло ее обвинения, объяснив причины невозможности эвакуации. В то же время посольство Украины пообещало помочь украинке, отказавшейся от эвакуции из Уханя из-за собаки.