Коронавирус подозревают у еще одного украинца, вернувшегося из Польши

В то время, как на коронавирус проверяют еще 11 украинцев, Министерство здравоохранения подозревает второй случай заболевания коронавирусной инфекцией у приехавшего из Польши украинца.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Нам сообщили об одном случае у человека, приехавшего из Польши, у него сейчас пневмония, с ним работают, взяли на исследование образцы, этот человек пожилого возраста - группа риска. Это новое подозрение и наиболее вероятно, что будет случай коронавирусной инфекции COVID-19", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, количество погибших от коронавируса за сутки увеличилось до 4 622 человек (за сутки 338). А количество новых зарегистрированных случаев увеличилось на 4 986 человек.

Тем временем в Украине ввели карантин: почему не стоит паниковать и опустошать полки магазинов.

Тем временем Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов.

Также депутатам запретили поездки за границу из-за коронавируса.