подписаться на рассылку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 марта 2020, четверг, 12:45 429
Общество 2020-03-12T12:47:47+02:00
Українські Новини
Коронавирус подозревают у еще одного украинца, вернувшегося из Польши

Коронавирус подозревают у еще одного украинца, вернувшегося из Польши

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Европе, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как на коронавирус проверяют еще 11 украинцев, Министерство здравоохранения подозревает второй случай заболевания коронавирусной инфекцией у приехавшего из Польши украинца.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Нам сообщили об одном случае у человека, приехавшего из Польши, у него сейчас пневмония, с ним работают, взяли на исследование образцы, этот человек пожилого возраста - группа риска. Это новое подозрение и наиболее вероятно, что будет случай коронавирусной инфекции COVID-19", - сказал он.  

Как сообщали Українськi Новини, количество погибших от коронавируса за сутки увеличилось до 4 622 человек (за сутки 338). А количество новых зарегистрированных случаев увеличилось на 4 986 человек.

Тем временем в Украине ввели карантин: почему не стоит паниковать и опустошать полки магазинов.

Тем временем Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов.

Также депутатам запретили поездки за границу из-за коронавируса.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине коронавирус в Европе коронавирус у украинцев

Свидания в тюрьмах и СИЗО запрещать из-за карантин...
В Украине ввели карантин: почему не стоит паникова...
В ЕС отреагировали на решение Трампа о запрете пое...
Около 40 жителей находятся в самоизоляции из-за сл...
МИД готовит еще одну эвакуацию украинцев из Китая
В НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина
Новости
НБУ может пересмотреть прогноз инфляции из-за коронавируса 14:17
Украина эвакуирует украинцев из Италии через Рим сегодня-завтра 14:05
Битва за алименты в Одессе: жена и теща попытались упрятать мужчину за решетку, чтобы "выбить" деньги 13:55
Из-за коронавируса в Украине могут ограничить авиасообщение с Германией и Францией 13:44
Нардепы от "Слуги народа" обвинили Тищенко в "сливе" выборов в Киеве в пользу Кличко 13:43 Документ
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
Капустные котлеты. Фото: povar.ru
Великий пост-2020: сочные весенние капустные котлеты 07:00
КПП. Фото: mvs.gov.ua
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов 13:58
больше новостей
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
больше новостей
Задержан еще один подозреваемый в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok