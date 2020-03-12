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  • До 70% населения Германии, вероятно, будет инфицировано коронавирусом, - Меркель
12 марта 2020, четверг, 08:15 464
Европа 2020-03-12T08:15:21+02:00
Українські Новини
До 70% населения Германии, вероятно, будет инфицировано коронавирусом, - Меркель

До 70% населения Германии, вероятно, будет инфицировано коронавирусом, - Меркель

Анна Рудык
Ангела Меркель, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Германии
Ангела Меркель
Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 70% населения Германии "вероятно будет инфицировано" новым коронавирусом, из-за которого по всей Украине уже объявили карантин. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на DW.

Такое мнение касательно распространения коронавируса в Германии Меркель выразила на пресс-конференции в Берлине.

"Когда вирус уже есть на территории, у населения нет иммунитета и не существует лечения, тогда от 60% до 70% населения будут заражены", - сказала она.

Меркель отметила, что необходимо максимально сосредоточиться на замедлении распространения вируса.

"Этот процесс должен быть сосредоточен на том, чтобы не перегружать систему здравоохранения, замедляя распространение вируса ... Речь идет о том, чтобы выиграть время", - добавила она.

Меркель выступила после того, как самое популярное ежедневное издание Bild назвало ситуацию в Германии "коронахаосом".

Она отметила, что в четверг проведет встречу с премьерами всех 16 федеральных земель.

Министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что закрытие границ Германии для предотвращения распространения вируса не сработает, и отклонил призывы запретить въезд из Италии.

По последним данным, в Германии зарегистрировали 1296 случаев вируса и две смерти.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса.

Тем временем в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус.

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