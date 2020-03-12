Из-за коронавируса в Украине могут ограничить авиасообщение с Германией и Францией

Министерство инфраструктуры рассматривает возможность ограничения авиасообщения с Германией и Францией для предупреждения распространения коронавируса Covid-19.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передают Українські Новини.

"Сейчас с авиаперевозчиками рассматривается возможность ограничения авиарейсов с Германией и Францией", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении рейсов из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней.

МИД Украины объяснил, запрет на въезд в США из-за пандемии коронавируса в мире не касается граждан Украины, если они в течение последних двух недель не посещали страны Шенгенской зоны.

Двое украинцев с задержанного на карантин в США круизного лайнера Grand Princess вернулись в Украину здоровыми.

При этом "Укрзализниця" не собирается отменять поезда из-за карантина. Кроме того, на вокзалах обустраиваются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции, а в поездах будут аптечки.