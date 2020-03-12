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  • Из-за коронавируса в Украине могут ограничить авиасообщение с Германией и Францией
12 марта 2020, четверг, 13:44 203
Политика 2020-03-12T14:14:10+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса в Украине могут ограничить авиасообщение с Германией и Францией

Из-за коронавируса в Украине могут ограничить авиасообщение с Германией и Францией

Кира Молчанова
Франция, Германия, Авиасообщение, Коронавирус, коронавирус в Украине
Самолет Boeing.Фото: boeing.com
Самолет Boeing.Фото: boeing.com

Министерство инфраструктуры рассматривает возможность ограничения авиасообщения с Германией и Францией для предупреждения распространения коронавируса Covid-19.

 Об этом в ходе брифинга сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передают Українські Новини.

 "Сейчас с авиаперевозчиками рассматривается возможность ограничения авиарейсов с Германией и Францией", - сказал он.

 Как сообщали Українськi Новини, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении рейсов из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней.

МИД Украины объяснил, запрет на въезд в США из-за пандемии коронавируса в мире не касается граждан Украины, если они в течение последних двух недель не посещали страны Шенгенской зоны.

Двое украинцев с задержанного на карантин в США круизного лайнера Grand Princess вернулись в Украину здоровыми.

При этом "Укрзализниця" не собирается отменять поезда из-за карантина. Кроме того, на вокзалах обустраиваются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции, а в поездах будут аптечки.

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