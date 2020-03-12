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12 марта 2020, четверг, 11:11 1121
Экономика 2020-03-12T11:11:43+02:00
Українські Новини
В НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина

В НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина

Анна Рудык
НБУ, Коронавирус, карантин в Киеве, карантин в Украине
НБУ
НБУ

На время карантина банковская система будет работать в обычном режиме.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.

Как отметили в НБУ, на данный момент банки являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.

Также указывается, что банковская система сейчас имеет исторически высокие уровни ликвидности, однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования.

"Нацбанк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе. Сегодня мы имеем достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов", - говорится в сообщении. 

НБУ добавил, что готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.

Как сообщали Українськi Новини, самые крупные сети кинотеатров в Киеве закрылись из-за карантина.

А сроки карантина в Украине могут поменяться в зависимости от эпидемситуации.

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